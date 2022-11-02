Когда ждать тепла в домах
Мэр Тернополя Сергей Надал в своем телеграмм-канале сообщил, что отопительный сезон в городе начнется с 4 ноября.
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Прошу жителей открывать двери аварийным службам для проведения необходимых ремонтных работ, которые могут возникнуть при запуске системы теплоснабжения,
– отметил Надал.
К слову, отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киева начался еще 7 октября.
На сколько Украина готова к зиме
- По данным "Нафтогаза", по состоянию на 1 октября в Украине 14,3 миллиарда кубометров газа. Этого в упор может хватить, чтобы пройти отопительный сезон.
- Кроме газа, нужно запастись еще и углем. В настоящее время в Украине есть 1,8 миллиона тонн угля. Этих запасов больше, чем в прошлом, однако их все равно не будет хватать.
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Что нужно сделать, чтобы подготовиться к отопительному сезону
- Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;
- Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;
- Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;
- Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;
- Установите генератор по возможности;
- Пригодится газовый обогреватель;
- Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее.