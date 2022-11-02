Коли чекати тепла в будинках

Мер Тернополя Сергій Надал у своєму телеграм-каналі повідомив, що опалювальний сезон у місті розпочнеться з 4 листопада.

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Прошу мешканців відчиняти двері аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання,

– зазначив Надал.

До слова, опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Києва розпочався ще 7 жовтня.

На скільки Україна готова до зими

За даними "Нафтогазу", станом на 1 жовтня в Україні є 14,3 мільярда кубометрів газу. Цього впритул може вистачити, щоб пройти опалювальний сезон.

Крім газу, потрібно запастися ще й вугіллям. На даний момент, в Україні є 1,8 мільйона тонн вугілля. Цих запасів більше, ніж торік, проте їх все одно не вистачатиме.

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Що варто зробити, аби підготуватися до опалювального сезону