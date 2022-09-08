Газ чи твердопаливні котли: чим краще опалити будинок взимку
З приходом цьогорічної зими для українців виникають все нові проблеми: як опалити власну домівку, враховуючи усі можливі ситуації з опалювальним сезоном. Експерт пояснив, що потрібно робити, аби не замерзнути.
Як розповів 24 каналу голова Української асоціації Енергосервісних компаній Олексій Корчміт, для індивідуального житлового сектора ситуація з опаленням краща, ніж для багатоквартирних будинків. В приватних будинках є можливість диверсифікації видів палива для обігріву приміщень.
Цікаво Ексклюзивна акція: де взяти стартовий капіталДиверсифікація видів палива відбувається шляхом використання як газових, так і твердопаливних котлів. Останні можуть працювати на вугіллі, дровах, палетах, лушпинні тощо.
Перевага диверсифікації
В найбагатшій країні Європи – Німеччині – в приватному житловому секторі широко використовують прилади опалення, що працюють на альтернативних видах палива. Зазвичай вони дублюють газ альтернативним паливом у вигляді дров, вугілля або палет, а також електроенергією, яка виробляється зокрема, сонячними панелями або маленькими вітряками.
Універсальної рекомендації для всіх приватних домогосподарств щодо вибору типу палива немає. Диверсифікація видів палива має бути розумною, з прив’язкою до місцевих видів ресурсу.
У випадку з диверсифікацією мова може йти не лише про повну відсутність певного виду палива, а, наприклад, про його недостатність. В такому разі заміна старого газового котла на більш сучасний може дати до 15 – 20% економії палива. Коли бракує газу, це може частково вирішити ситуацію.
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5 кроків, щоб не замерзнути
За рекомендаціями Юрія Щедріна, аналітика "Центру розвитку міст", варто дотримуватися декількох правил, щоб цієї зими ваша домівка залишалася теплою:
- Комунікація. У багатоквартирному будинку має бути відповідальний, у кого були б контакти мешканців всіх квартир. В будинку має бути людина, яка знає, де є дренажі, і в разі потреби могла б злити теплоносій з опалювальної системи.
- Кожен мешканець має знати організацію, яка його обслуговує: що вона робить, як працює, чи є у неї фахівці, які в разі потреби зможуть зробити поточний ремонт.
- Жителям багатоквартирних будинків, які придбали електрообігрівачі, варто особисто перевірити стан електромережі в будинку і власній квартирі, щоб убезпечитись в майбутньому від короткого замикання і пожежі внаслідок перевантаження електромережі.
- Необхідно перевірити стан опалювальних комунікацій, тобто труб, якими постачається енергоносій. За можливості, труби варто утеплити.
- Обов’язково утеплити під’їзд і місця загального користування в будинку. Це можна зробити власноруч за мінімальні кошти.