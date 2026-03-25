Угорщина хоче перекрити газ Україні: реальна загроза чи черговий шантаж

Угорщина хоче зупинити постачання природного газу до України й натомість залишати його у своїх сховищах. Юридичні підстави для такого рішення можуть бути сумнівними, а сам шлях не є єдиним для імпорту газу в Україну.

Чи може Угорщина припинити постачання газу до України?

Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт у сфері енергетики Святослав Павлюк, Угорщина не продає Україні газ власного видобутку, а є транзитною країною для його постачання.

25 березня прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив про поступове припинення постачання газу в Україну з Угорщини до відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба". Політик також повідомив, що залишки газу, який призначався Україні, планують зберігати в Угорщині.

Експерт Святослав Павлюк говорить, що юридична можливість припиняти постачання газу через Угорщину до України перебуває під питанням, адже обидві країни входять до Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG).

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Вони нам його не постачають, а транзитують. І вони є частиною мережі ENTSOG – мережі операторів систем передачі газу. Третій енергопакет ЄС, ухвалений наприкінці 2000-х, визначає, що в мережі є безперешкодний доступ до транзитування ресурсу з будь-якої країни в будь-яку країну всередині Європейського Союзу в межах мережі ENTSOG. Тому вони одноособово не можуть, не порушуючи законодавства Європейського Союзу, обмежувати транзит.

Як зауважує експерт, з огляду на зобов'язання, Угорщина не може відмовитися транзитувати газ, який іде з іншої країни через неї. Тож намір обмежити Україну потребує юридичної оцінки наслідків для самої Угорщини.

Святослав Павлюк додає, що транзит через Угорщину не є єдиним шляхом імпорту газу в Україну. Постачання відбуваються й через Словаччину, а за останній рік розбудовувався шлях через Молдову.

Які ще шляхи має Україна для імпорту газу?

Експерт з енергетики Андрій Закревський у коментарі 24 Каналу також озвучив сумніви щодо наявності в Угорщини юридичних підстав для припинення транзиту газу. Водночас Україна має різноманітні шляхи постачання цього енергоносія.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Україна диверсифікована в постачаннях. Якщо говорити про північ, у нас іде транзит газу з Литви через Польщу, і, наскільки я розумію, ми будемо розширювати цей коридор. Другий момент – Словаччина. І третій момент – це південь. З півдня у нас є декілька входів: Румунія і Болгарія. Там дві гілки проходять, так званий Вертикальний коридор, побудований буквально за останні пів року. І Південний коридор, який запрацював ще влітку минулого року.

Експерт говорить, що навіть у разі приєднання Словаччини до планів Угорщини щодо припинення транзиту залишаються ще три з п'яти основних коридорів. Крім того, з настанням весняного періоду Україна почне накопичувати у сховищах газ власного видобутку.

Я думаю, що у відповідь на це ми просто можемо знизати плечима й забезпечити більші поставки через вертикальний і південний коридори. Це головний момент. Наскільки я розумію, то в Болгарії для розширення треба зробити ще одну паралельну трубу і тоді взагалі можна на Угорщину не звертати увагу,

– каже експерт.

Зверніть увагу! За даними ExPro, у 2025 році обсяги імпорту природного газу до України досягли рекордних за останнє п'ятиріччя 6,47 мільярда кубометрів. Найбільше імпортували з Угорщини – 45,5%, Польщі – 32,5%, а також Словаччини – 20,5%. Тарифи на транзит через перші дві країни є найнижчими, тоді як в останній – найвищими. Торік Україна активізувала імпорт газу через Вертикальний коридор (1,5%) і його роль нині зростає.

Що відомо про загострення відносин між Угорщиною та Україною?