Шантаж України коштував дорого: ЄС міг заморозити фінансування для Угорщини

Єврокомісія затвердила кредитні плани за оборонною програмою SAFE для Франції та Чехії, тож тепер Угорщина стала останньою країною, яка цього не отримала. Усьому виною вважають Орбана.

Як у ЄС "покарали" Орбана?

Прем'єр-міністр порушив принцип "лояльної співпраці", зокрема під час погроз Україні та блокування позики для неї. Деталі повідомили в RMF24 з посиланням на неназваного дипломата.

За офіційною позицією Єврокомісії, оцінка плану для Угорщини триває, і він отримає схвалення, як тільки буде готовим.

Щоправда, фактично Брюссель помістив цей проєкт на приблизно 16 мільярдів євро до "морозильної камери ЄС" – і все через блокування Орбаном позики для України на 90 мільярдів доларів, у фінансуванні якої, до речі, країна участі не бере.

Єврокомісії важко погодитися на мільярди євро для Орбана, коли він порушує принцип "лояльної співпраці" та блокує гроші для країни, яка воює з Росією,

– пояснив журналістам дипломат.

Спершу в питанні схвалення SAFE нібито хотіли зачекати до угорських парламентських виборів, оскільки опозиційна партія має шанси на перемогу, однак остаточне вето прем'єра стало "останньою краплею".

За словами журналістів, Угорщина дуже зацікавлена ​​в отриманні коштів за програмою та навіть вимагає на понад мільярд більше. Йдеться про підтримку у вигляді низькопроцентних позик, переважно для закупівлі європейської військової техніки.

Цікаво! Частина європейського фінансування для Угорщини досі заморожена – через проблеми з корупцією та верховенством права. Тож влада шукає порятунку навіть у Китаї, організувавши своп-лінію з його центробанком.

Нагадаємо, раніше в Politico писали, що частина важливої європейської дипломатії зараз відбувається в більш дрібних форматах, аби уникнути участі "не надто лояльних держав-членів". Зокрема, через можливу передачу інформації для Росії.

