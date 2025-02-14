Яке житло держава може надати військовим

Відомо, що право на забезпечення житлом мають всі українські військовослужбовці попри те є вони мобілізованими, чи контрактниками. Водночас форми забезпечення житлом є різними.

На яке житло мають право військові

Відповідно до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей та постановки Кабміну від 2013 року, військовослужбовці мають право на отримання службового житла, оренду чи придбання квартири, а також права на отримання компенсації за оренду житла, передає 24 Канал.

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В Міністерстві оборони зауважують, що є такі основні форми забезпечення житлом:

Право на службове житло мають право військовослужбовці, які проходять службу далеко від місця постійного проживання. А після закінчення служби це житло підлягає поверненню державі або звільненню.

мають право військовослужбовці, які проходять службу далеко від місця постійного проживання. А після закінчення служби це житло підлягає поверненню державі або звільненню. Грошова компенсація є у випадках, коли держава не може забезпечити житлом, передбачено виплату грошової компенсації. Військовослужбовці можуть використати ці кошти для придбання житла самостійно. Кожна сума компенсації залежить від регіону та кількості членів сім'ї військовослужбовця.

є у випадках, коли держава не може забезпечити житлом, передбачено виплату грошової компенсації. Військовослужбовці можуть використати ці кошти для придбання житла самостійно. Кожна сума компенсації залежить від регіону та кількості членів сім'ї військовослужбовця. Отримати власне житло можуть ті військовослужбовці, які стати на чергу для отримання постійного житла від держави. Черга формується на підставі заяв військових і залежить від наявності вільних житлових фондів.

Водночас для отримання саме безкоштовного житла від держави потрібно відповідати таким критеріям: