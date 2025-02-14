На какое жилье имеют право военные
Согласно закону Украины о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей и постановления Кабмина от 2013 года, военнослужащие имеют право на получение служебного жилья, аренду или приобретение квартиры, а также права на получение компенсации за аренду жилья, передает 24 Канал.
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В Министерстве обороны отмечают, что есть такие основные формы обеспечения жильем:
- Право на служебное жилье имеют право военнослужащие, которые проходят службу вдали от места постоянного проживания. А после окончания службы это жилье подлежит возврату государству или увольнению.
- Денежная компенсация есть в случаях, когда государство не может обеспечить жильем, предусмотрена выплата денежной компенсации. Военнослужащие могут использовать эти средства для приобретения жилья самостоятельно. Каждая сумма компенсации зависит от региона и количества членов семьи военнослужащего.
- Получить собственное жилье могут те военнослужащие, которые стать на очередь для получения постоянного жилья от государства. Очередь формируется на основании заявлений военных и зависит от наличия свободных жилищных фондов.
В то же время для получения именно бесплатного жилья от государства нужно соответствовать следующим критериям:
- выслуга лет (минимум 20 лет военной службы),
- пребывание на учете (лицо должно быть зарегистрировано как такое, нуждающееся в улучшении жилищных условий),
- одноразовое использование права,
- регистрация, ведь военнослужащий должен быть зарегистрированным в населенном пункте дислокации воинской части, где он проходит службу.