На яке житло мають право військові
Відповідно до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей та постановки Кабміну від 2013 року, військовослужбовці мають право на отримання службового житла, оренду чи придбання квартири, а також права на отримання компенсації за оренду житла, передає 24 Канал.
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В Міністерстві оборони зауважують, що є такі основні форми забезпечення житлом:
- Право на службове житло мають право військовослужбовці, які проходять службу далеко від місця постійного проживання. А після закінчення служби це житло підлягає поверненню державі або звільненню.
- Грошова компенсація є у випадках, коли держава не може забезпечити житлом, передбачено виплату грошової компенсації. Військовослужбовці можуть використати ці кошти для придбання житла самостійно. Кожна сума компенсації залежить від регіону та кількості членів сім'ї військовослужбовця.
- Отримати власне житло можуть ті військовослужбовці, які стати на чергу для отримання постійного житла від держави. Черга формується на підставі заяв військових і залежить від наявності вільних житлових фондів.
Водночас для отримання саме безкоштовного житла від держави потрібно відповідати таким критеріям:
- вислуга років (мінімум 20 років військової служби),
- перебування на обліку (особа має бути зареєстрованою як така, що потребує поліпшення житлових умов),
- одноразове використання права,
- реєстрація, адже військовослужбовець має бути зареєстрованим у населеному пункті дислокації військової частини, де він проходить службу.