Виїхати не означає втратити: що буде з пенсією українців закордоном

Після початку повномасштабної війни значна частина українських пенсіонерів виїхала за межі країни. Водночас для багатьох із них актуальним залишається питання: чи зберігається право на українську пенсію після переїзду та за яких умов виплати можуть надходити за кордон.

Чи можна отримувати українську пенсію за кордоном?

Після початку повномасштабної війни українська пенсійна система зіткнулася з явищем, якого раніше фактично не існувало у таких масштабах. Якщо до 2022 року виплата пенсій за межами країни була радше винятком, то тепер для держави це окремий напрям роботи, який поєднує соціальну підтримку, цифрові сервіси та міжнародну координацію.

У Пенсійному фонді України наголошують, що сам факт проживання за межами України не позбавляє людину права на пенсію. Проте на практиці система стала значно більш залежною від технічних і процедурних моментів, як от підтвердження особи, актуальність банківських даних та регулярну взаємодію з державними сервісами.

Фактично через екстренні умови війни Україна почала прискорено переводити пенсійне обслуговування у дистанційний формат. Люди, які перебувають за кордоном, можуть оформити пенсію без фізичного повернення до країни через електронний портал Пенсійного фонду.

Це стало вимушеним кроком, адже інакше сотні тисяч громадян ризикували б втратити доступ до базових соціальних виплат лише через зміну країни проживання.

Коли пенсіонерам можуть припинили виплачувати гроші?

Водночас цифровізація пенсійної системи створила й нові ризики. Якщо раніше ключовою проблемою були черги у сервісних центрах, то тепер важливими стали проходження ідентифікації, доступ до українських банківських сервісів та стабільність дистанційного зв’язку з державою Через це частина пенсіонерів за кордоном стикається не з юридичною відмовою у виплатах, а з технічним призупиненням нарахувань.

Окреме питання стосується способу отримання грошей, уточнює Пенсійний фонд. Формально існує два варіанти: зарахування коштів на картку українського банку або міжнародний переказ через Укрпошта. На практиці більшість пенсіонерів користується саме українськими банківськими рахунками.

Через це пенсійна система фактично стала залежною і від роботи банківської інфраструктури за межами країни.

Довідково! Зараз держава посилила контроль за підтвердженням особи, оскільки система масових дистанційних виплат створює ризики зловживань і шахрайства. Саме тому пенсіонерам за кордоном потрібно періодично підтверджувати свою особу через цифрові сервіси, банки або дипломатичні установи України.

Чи вигідно виплачувати пенсії українцям за кордоном?

Цікаво, що війна фактично пришвидшила трансформацію української пенсійної моделі. Якщо раніше пенсія була жорстко прив’язана до фізичної присутності людини в Україні, то тепер система поступово переходить до принципу мобільності виплат, де місце проживання вже не є головною умовою отримання коштів.

Водночас питання пенсій за кордоном має і фінансовий вимір для самої держави. Україна продовжує виплачувати пенсії громадянам незалежно від країни перебування, що створює додаткове навантаження на Пенсійний фонд в умовах війни та дефіциту бюджету.

Саме тому тема цифрового контролю, верифікації та міжнародної взаємодії стає дедалі важливішою для стабільності всієї системи.

Хто ще з пенсіонерів має проходити ідентифікацію?