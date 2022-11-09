Угорщина блокує допомогу Україні: що буде з фінансуванням від ЄС на 2023 рік

Угорщина заблокувала допомогу Україні від ЄС на 18 мільярдів євро. Про це вона заявила на зустрічі в Брюсселі міністрам фінансів країн-членів. Що у такому разі буде з Україною, читайте у тексті

Угорщина не підтримала фінансовий пакет допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро. Як відомо, для прийняття рішенні щодо цієї ініціативи, потрібна одностайна підтримка усіх 27 урядів.

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Нагадуємо, що Угорщина завжди мала тісні зв'язки з Росією, адже у багатьох речах залежить від країни-агресорки. Тому поки не зміниться уряд Угорщини, то Києву не варто очікувати підтримки від Будапешту.

Чи отримає Україна обіцяну допомогу

ще раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна наступного року може розраховувати на отримання 18 мільярдів євро для задоволення основних потреб. Відтак, щомісяця ми маємо отримувати 1,5 мільярди євро

Як розповідає 24 каналу Олег Гетман, економіст та фахівець Економічної експертної платформи, Україна точно не залишиться без цих коштів на 2023 рік.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Європа розуміє, що їй це також вигідно, адже додаткових біженців з України Заходу не потрібно. І насправді для наших партнерів це не великі кошти. Це менше ніж 0,1 – 03% загального європейського бюджету. Тому пакет з допомогою вони точно погодять.

Як саме Європа змучить Угорщину погодитися

Тому експерт запевняє:

Складно поки передбачити у який спосіб Європа зможе переконати Угорщину. Але Олег Гетман розповідає, що у попередні рази, коли Угорщина була проти санкцій проти Росії, то Захід "дотискав" Будапешт.

Кожен раз це був різний підхід: чи то загрозами недофінансування країни, або ж натяками про те, що Угорщина взагалі може полишити Євросоюз. Тому у нашому випадку з допомогою також буде задіяно певний переговорний процес,

– наголошує співрозмовник.

В іншому випадку,прийняти рішення щодо фінансового пакету, то країни-члени мають величезні можливості щодо надання таких коштів

Цікаво Угорщина заблокувала допомогу Україні від ЄС на 18 мільярдів євро, – Bloomberg

Єврокомісія нарешті представила пропозицію про надання допомоги

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твітері, 9 листопада, підтвердила, що ЄС, як і раніше, солідарний з Україною.

Ми пропонуємо пакет підтримки у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік. Фінансування регулярними траншами, щоб допомогти відновленню у короткостроковій перспективі та зміцнити інститути,

– заявила вона.

У відповідь прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував за підтримку стабільності України та зміцнення фундамент майбутньої перемоги.

Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 мільярдів доларів. Дякуємо Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, а також Валдісу Домбровскісу та Уряду Чехії за рішуче адвокатування цієї ініціативи в ЄС. Очікуємо на позитивне рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС,

– написав Шмигаль.

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