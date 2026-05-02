Часу залишилось обмаль: кому терміново потрібно оцифрувати трудову

Україна перейшла до цифровізації трудових книжок ще у 2021 році. Однак навіть із наближенням дедлайну влітку багато громадян так і не перейшли з паперового формату на електронний.

Що відбувається із трудовими книжками в Україні?

Фінальний етап переходу на електронні трудові книжки в Україні виходить на критичну стадію. До завершення відведеного законом строку залишаються лічені тижні, однак частина громадян досі не перевела свої документи у цифровий формат.

Ключовий нюанс реформи полягає в тому, що для більшості українців цей процес уже відбувся фактично автоматично. Дані про трудову діяльність надходять до реєстрів через звітність роботодавців із єдиного соціального внеску, що дозволило сформувати значний масив цифрових записів без участі самих працівників.

Довідково: На цифровізацію трудових книжок держава відвела п’ять років. Кінцевий строк – 10 червня 2026 року. З урахуванням часу на обробку документів і можливих уточнень, фактичний дедлайн для безпечного подання вже настав.

Як пояснює Людмила Карпець, інформація з паперових трудових у багатьох випадках уже врахована в системах Пенсійного фонду України і використовується під час призначення пенсій. Це означає, що повторно подавати документи потрібно не всім.

Хто має оцифрувати трудову книжку негайно?

Попри загальну автоматизацію, є категорія громадян, для яких оцифрування залишається обов’язковим і терміновим. Тобто це стосується про тих, кому пенсію було призначено до 2021 року, але які після цього продовжували працювати. Саме їхній “післяпенсійний” стаж часто не потрапив до цифрових реєстрів автоматично.

Зверніть увагу! У разі бездіяльності ці періоди можуть не врахувати під час майбутніх перерахунків. Це безпосередньо впливає на розмір виплат, адже кожен додатковий рік стажу має значення для пенсійної формули, нагадує "Дія".

Чому варто перевірити дані усім, хто працює?

Навіть якщо трудова формально вже оцифрована, це не гарантує відсутності помилок. У Пенсійному фонді України радять перевірити персональні дані через електронний кабінет. Відтак, виділяють найпоширеніші проблеми:

некоректні або застарілі назви підприємств,

розбіжності в датах працевлаштування,

відсутність окремих періодів стажу.

Такі неточності можуть виглядати несуттєвими, але в підсумку впливають на страховий стаж і фінальні нарахування.

Як подати документи, якщо трудова не оцифрована?

Для тих, хто не потрапив до автоматичного сценарію, передбачено подання документів через портал Пенсійного фонду України.

Процедура включає:

авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису,

заповнення даних про трудові відносини,

завантаження скан-копій паперової трудової,

підпис і відправлення заяви.

Розгляд звернення може тривати до одного місяця, тому зволікання фактично зменшує шанси встигнути до дедлайну без додаткових ризиків.

Навіщо потрібна цифровізація трудової книжки?