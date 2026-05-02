Что происходит с трудовыми книжками в Украине?

Финальный этап перехода на электронные трудовые книжки в Украине выходит на критическую стадию. До завершения отведенного законом срока остаются считанные недели, однако часть граждан до сих пор не перевела свои документы в цифровой формат.

Ключевой нюанс реформы заключается в том, что для большинства украинцев этот процесс уже состоялся фактически автоматически. Данные о трудовой деятельности поступают в реестры через отчетность работодателей по единому социальному взносу, что позволило сформировать значительный массив цифровых записей без участия самих работников.

Справочно: На цифровизацию трудовых книжек государство отвело пять лет. Конечный срок – 10 июня 2026 года. С учетом времени на обработку документов и возможных уточнений, фактический дедлайн для безопасной подачи уже наступил.

Как объясняет Людмила Карпец, информация из бумажных трудовых во многих случаях уже учтена в системах Пенсионного фонда Украины и используется при назначении пенсий. Это означает, что повторно подавать документы нужно не всем.

Кто должен оцифровать трудовую книжку немедленно?

Несмотря на общую автоматизацию, есть категория граждан, для которых оцифровка остается обязательным и срочным. То есть это касается тех, кому пенсия была назначена до 2021 года, но которые после этого продолжали работать. Именно их “послепенсионный” стаж часто не попал в цифровые реестры автоматически.

Обратите внимание! В случае бездействия эти периоды могут не учесть во время будущих перерасчетов. Это непосредственно влияет на размер выплат, ведь каждый дополнительный год стажа имеет значение для пенсионной формулы, напоминает "Дія".

Почему стоит проверить данные всем, кто работает?

Даже если трудовая формально уже оцифрована, это не гарантирует отсутствия ошибок. В Пенсионном фонде Украины советуют проверить персональные данные через электронный кабинет. Поэтому, выделяют самые распространенные проблемы:

некорректные или устаревшие названия предприятий,

расхождения в датах трудоустройства,

отсутствие отдельных периодов стажа.

Такие неточности могут выглядеть несущественными, но в итоге влияют на страховой стаж и финальные начисления.

Как подать документы, если трудовая не оцифрована?

Для тех, кто не попал в автоматический сценарий, предусмотрена подача документов через портал Пенсионного фонда Украины.

Процедура включает:

авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи,

заполнение данных о трудовых отношениях,

загрузку скан-копий бумажной трудовой,

подпись и отправку заявления.

Рассмотрение обращения может длиться до одного месяца, поэтому промедление фактически уменьшает шансы успеть до дедлайна без дополнительных рисков.

Зачем нужна цифровизация трудовой книжки?