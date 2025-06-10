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Економіка Соцвиплати Що потрібно, аби отримати пакунок малюка
10 червня, 16:12
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Що потрібно, аби отримати пакунок малюка

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Для отримання пакунка малюка потрібно подати спеціальну заяву.
  • Заява має бути подана не пізніше 30 днів після народження дитини, а замість пакунка можна обрати грошову допомогу на дитину у розмірі 7 689 гривень.

Щоб отримати пакунок малюка, особа має звернутись у відповідальні органи. Зробити це можна особисто, через законного представника або ж надіслати документи поштою.

Як отримати пакунок малюка

Щоб отримати цей пакунок, потрібно подати спеціальну заяву, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дія.

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Також, за потребою, необхідно додати такі документи:

  • за необхідністю – копія свідоцтва про народження дитини;
  • якщо є, то довідка про статус ВПО;
  • якщо народження дитини відбувалося за межами медичного закладу, відповідна довідка.

Хто має право на отримання такої допомоги:

  • мати;
  • батько;
  • опікуни;
  • прийомні батьки;
  • батьки-вихователі тощо.

Зверніть увагу! Заява на пакунок малюка має подаватися не пізніше як через 30 календарних днів з моменту народження малюка.

У разі народження дитини за межами України натуральна допомога "пакунок малюка" видається на підставі заяви та копії свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України,
– йдеться у повідомленні Дії. 

Якщо цього документа немає, підійде копія посвідчення про народження дитини, яку видав компетентний орган країни перебування. Водночас він має відповідати таким вимогам;

  • бути засвідченим нотаріально;
  • перекладеним на українську мову.

Також подати заявку на отримання пакунка малюка можна онлайн – через портал Дія.

Важливо! Замість пакунка малюка можна обрати грошову допомогу. Станом на 1 квітня 2025, її розмір становить 7 689 гривень.