Що потрібно, аби отримати пакунок малюка

Щоб отримати пакунок малюка, особа має звернутись у відповідальні органи. Зробити це можна особисто, через законного представника або ж надіслати документи поштою.

Як отримати пакунок малюка

Щоб отримати цей пакунок, потрібно подати спеціальну заяву, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дія.

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Також, за потребою, необхідно додати такі документи:

за необхідністю – копія свідоцтва про народження дитини;

якщо є, то довідка про статус ВПО;

якщо народження дитини відбувалося за межами медичного закладу, відповідна довідка.

Хто має право на отримання такої допомоги:

мати;

батько;

опікуни;

прийомні батьки;

батьки-вихователі тощо.

Зверніть увагу! Заява на пакунок малюка має подаватися не пізніше як через 30 календарних днів з моменту народження малюка.

У разі народження дитини за межами України натуральна допомога "пакунок малюка" видається на підставі заяви та копії свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України,

– йдеться у повідомленні Дії.

Якщо цього документа немає, підійде копія посвідчення про народження дитини, яку видав компетентний орган країни перебування. Водночас він має відповідати таким вимогам;

бути засвідченим нотаріально;

перекладеним на українську мову.

Також подати заявку на отримання пакунка малюка можна онлайн – через портал Дія.

Важливо! Замість пакунка малюка можна обрати грошову допомогу. Станом на 1 квітня 2025, її розмір становить 7 689 гривень.