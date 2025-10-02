Програму для першокласників розширили. Тому тепер на виділені кошти батьки можуть купити не лише одяг чи канцелярію.

Як розширили програму "Пакунок школяра"?

Нові зміни щодо "Пакунку школяра" офіційно запрацювали 1 жовтня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

З цього дня розраховуватися Дія.Карткою можна не лише за канцелярію, дитячий одяг або взуття, а також за книги.

Поповнюйте домашню бібліотеку своїх першокласників без зайвих турбот: знайти магазини по всій Україні, де гарантовано приймають оплату, за допомогою онлайн-дашборду на сайті Мінсоцполітики,

– повідомили у відомстві.

Перелік понад 25 тисяч торгових точок, де можна витратити виплату, шукайте за посиланням.

Як подати заяву на "Пакунок школяра"?

Батьки або законні представники цьогорічних першокласників можуть оформити заяву та отримати таку допомогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Важливо, щоб дані дитини були внесені до модернізованої системи АІКОМ (2) – це єдине джерело для підтвердження її зарахування до першого класу.

Інструкція для подання заяви через Дію:

Відкрийте розділ "Сервіси", далі – "Допомога від держави", далі – "Пакунок школяра"; Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву. Виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат. Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Зауважте! Виплата буде зараховано на Дія.Картку протягом 14 днів з моменту подання заяви. Використати гроші можна протягом 180 днів після нарахування.

Що відомо про "Пакунок школяра"?