"Пакунок тепла" для українців: уряд анонсував нову адресну допомогу

Ситуація в українській енергосистемі залишається складною – через безпрецедентні удари ворога по енергетичній інфраструктурі, а також сильні морози. Тому уряд забезпечить нову точкову допомогу тим, хто її зараз найбільше потребує.

Хто отримає "Пакунок тепла"?

Ініціатива діятиме поряд із загальнонаціональними програмами підтримки громадян. Деталі в неділю, 1 лютого, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Дивіться також Брудна гра: що Кремль задумав під час "енергетичного перемир'я" та до чого тут Трамп

"Пакунок тепла" містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв'язку й зарядити медичні пристрої.

Кабмін разом із Нафтогазом забезпечує таку адресну допомогу для вразливих категорій населення:

маломобільних громадян;

людей у складних життєвих обставинах;

одиноких пенсіонерів.

Перші 10 тисяч наборів вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша. Це насамперед Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони столиці, а також Бориспіль та Бровари на Київщині.

До слова, станом на 1 лютого без тепла в Києві залишалися ще 693 будинки. Найскладніша ситуація була в Солом'янському та Печерському районах, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Що відомо про блекаут у Києві?