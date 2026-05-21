Росія, яка роками будувала образ "енергетичної наддержави", зіткнулася з парадоксальною ситуацією. Продавати бензин на внутрішньому ринку стає дедалі менш вигідно.

Яка проблема з'явилася в росіян?

Країна-агресорка тепер фактично торгує найпопулярнішим пальним собі у збиток. Деталі розповіли в Службі зовнішньої розвідки України в четвер, 21 травня.

За попередніми даними, оператори автозаправних станцій втрачають у середньому 84 копійки на кожному літрі АІ-92 – найпопулярнішого бензину в Росії. А от літр АІ-95 приносить лише 47 копійок прибутку, що за нинішньої інфляції та вартості кредитів фактично означає роботу "в нуль".

Єдиним більш-менш прибутковим сегментом наразі залишається дизель – близько 3,68 рубля прибутку на літрі. Однак і він перебуває під тиском через великі обсяги споживання в армії окупантів.

Розвідка наголошує, що причини проблем на російському паливному ринку мають системний характер. Кремль намагається збільшити валютні надходження завдяки експорту нафтопродуктів, через що пропозиція всередині країни штучно скорочується.

Зокрема, залізнична логістика насамперед працює на потреби армії, тому цистерни з пальним затримуються, а вартість перевезень зростає. Водночас російські НПЗ змушені враховувати санкційні ризики через дефіцит західних присадок і запчастин. А от повністю компенсувати ці витрати коштом споживачів не дозволяють адміністративні обмеження цін.

Чим це загрожує режиму Путіна?

Уже до кінця цього року аналітики прогнозують хвилю банкрутств незалежних мереж АЗС та помітне подорожчання пального. Тож Москва опинилася перед складним вибором:

або підвищувати ціни й ризикувати суспільним невдоволенням;

або й надалі стримувати їх, поступово виснажуючи паливний сектор і наближаючи дефіцит на заправках.

З такими темпами "успішного імпортозаміщення" до кінця року головним тюнінгом для російського автопрому стане не новий двигун, а педальний привід – він принаймні не потребує АІ-92, на якому країна так старанно вчиться заробляти від'ємні гроші,

– підкреслюють у СЗРУ.

До слова, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу американський політик Борис Пінкус також назвав своєрідний дедлайн: "Думаю, до кінця року доля путінського режиму буде вирішена". Громадський діяч звернув увагу на економічні проблеми Кремля – частина російських компаній закривають свердловини, сировини на експорт через санкції іде все менше, а Китай відмовився продовжити будівництво газового потоку "Сила Сибіру-2".

