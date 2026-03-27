Паливна криза не вщухає: одна з країн ЄС готується урізати акцизи

Через війну на Близькому Сході ціни на пальне злетіли по всьому світу. У Європі деякі країни вже ввели ліміти на бензин та дизель, але цих заходів недостатньо. Тому уряд Румунії розглядає можливість тимчасово знизити акцизи на пальне.

Як можуть знизити акцизи на пальне?

Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан, пише Reuters.

Дивіться також ПДВ на пальне 8%: яка країна змінює правила для АЗС і рятує ринок

За його словами, зниження акцизів на пальне є найпростішим варіантом підтримки населення та бізнесу, які страждають від високих цін.

Однак, скоротивши збори, Румунія втратить значну частину надходжень до державного бюджету, тому це рішення викликає дискусії.

З іншого боку, ми маємо оцінити, який рівень зниження акцизів може витримати румунська держава і як довго, адже, на жаль, ми не маємо прогнозованості щодо тривалості війни в Ірані,

– зауважив Боложан.

Важливо! Попри ризики, влада Румунії може вже наступного тижня ухвалити рішення про тимчасове зниження акцизів на пальне, зазначили в уряді.

Які заходи вже запровадила Румунія?

Раніше румунський уряд уже запровадив перший пакет заходів, щоб пом'якшити наслідки паливної кризи, пише Reuters.

Зокрема, влада країни ввела жорсткий контроль над експортом пального.

Торгові націнки на безинг та дизель для продавців обмежили до рівня середніх показників минулого року.

Компаніям дозволили експортувати пальне лише після погодження з міністерствами енергетики та економіки.

Частку біопалива в бензині зменшили на три місяці, щоб знизити кінцеву ціну для покупців.

Якщо ситуація на паливному ринку не покращиться, кризові заходи можуть продовжити через три місяці.

Чому в Україні не знижують акциз на пальне?

На тлі стрімкого зростання цін на АЗС в Україні теж лунали пропозиції знизити акцизи на пальне. Але, на відміну від Румунії, український уряд дав чітко зрозуміти, що не чіпатиме акцизи і ставку податку на додану вартість (ПДВ) для пального.

Річ у тім, що податкові надходження використовуються для фінансування оборони країни.

Я хочу нагадати, що всі податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія,

– наголосила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зауважте! Натомість в Україні запровадили кешбек на пальне, який дозволяє повернути від 5 до 15% від заправки авто на АЗС

Як стримують ціни інші країни Європи?