169 тисяч пенсіонерів без грошей: чому Лубінець розкритикував систему Мінсоцполітики

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що через незлагоджену роботу в державних реєстрах 169 тисяч українців не отримують пенсії. Зокрема він додав, що в деяких випадках пенсіонери місяцями змушені виживати без державних виплат.

Чому українцям не виплачують пенсії?

Про те, як бюрократія впливає на забезпечення пенсіонерів, йдеться в повідомленні Дмитро Лубінця.

Так, обмудсман заявив, що через бюрократію в Міністерстві соцполітики, сім'ї та єдності 169 тисяч українців залишаються без щомісячних виплат.

Лубінець пояснює ситуацію тим, що в Україні немає взаємодії між державними реєстрами, тому людям потрібно проходити складні процедури з документацією.

За словами уповноваженого з прав людини, він подавав звернення до Мінсоцполітики, щоб розв'язати питання ще в лютому. Нині ж Лубінець отримав відповідь, де надали звіт про "успішну інформаційну кампанію". Однак ситуація залишається невирішеною, адже тисячі українців місяцями можуть не отримувати свої законні виплати.

Я неодноразово порушував це питання на профільному Комітеті ВРУ та отримав підтримку народних депутатів, вимагаючи одного: державні реєстри мають нарешті "говорити" між собою. Реальних змін досі немає,

– пояснив Лубінець.

Він додав, що затримки в роботі виникають не через працівників ПФУ, які щодень виконують завдання, які їм дають. Йдеться про відсутність урядових рішень, рішень Міністерства.

Зокрема омбудсман пояснив, що простежити динаміку із невиплатою пенсій можна за офіційною статистикою. Так, наприкінці 2025 року пенсії отримувавли понад 1 033 574 особи. А на 1 квітня 2026 року кількість отримувачів виплати – 989 479 людей.

Закликаю родичів тих, хто з різних причин не зміг особисто звернутися, допомогти їм пройти відеоідентифікацію та відновити виплати,

– додав Лубінець.

Зокрема уповноважений з прав людини акцентував, що 70% звернень до нього – від ВПО. Тобто це пенсіонери, які переїхали на підконтрольну територію України, вони зареєстровані в базах ВПО, але ПФУ "не бачить" їх. Так, потрібно, щоб людина особисто прийшла у відділення фонду й подала паперову заяву.

Дмитро Лубінець також навів конкретний приклад. Жінка з окупованої Луганщини переїхала на Вінничину. Крім того, пенсіонерка має інвалідність та потребує інсуліну. Однак 3 місяці жила без пенсій, адже система припинила нараховувати гроші.

Яка найпоширеніша причина припинення виплат?

На ресурсі Перший бізнесовий зазначається, що випадки припинення соцвиплат в Україні почастішали. Йдеться зокрема про отримувачів допомоги ВПО, пільги, субсидії та інші види підтримки.

Зауважте! Найчастіше виплати блокують через неточності/розбіжності в системі, які виникають автоматично.

Іншими словами це відсутність актуальної інформації про отримувача соцвиплат в одному з реєстрів. Зокрема часто ситуації із тимчасовим припиненням виплат стосуються внутрішньо переміщених людей. Так, система не знаходить підтвердження щодо реального перебування пенсіонера на певній території чи за певною адресою – тож, автоматично припиняє нараховувати пенсії людині.

Зокрема Денис Улютін, міністр соцполітики, раніше повідомляв, що станом на 1 січня пенсії не отримують 337 тисяч пенсіонерів. Серед причин – пенсіонери не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року та не повідомили про отримання пенсій від Росії.

ВПО, які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов'язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від рф,

– зауважив Улютін.

Водночас він зазначав, що після припинення – виплати доволі легко поновити. Однак потрібно спочатку підтвердити неотримання пенсії від Росії. Зробити це можна онлайн у кабінеті на потрілі ПФУ, під час відеоідентифікації. Або ж особисто прийти до відділення фонду чи подати документи поштовим переказом (якщо пенсіонер за кордоном).

