2 лютого, 07:00
Яка буде пенсія, якщо мав зарплату 15 тисяч гривень

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати як мінімум 33 роки стажу.
  • При доході 15 тисяч гривень і стажі 30 років, виплата у 63 роки складатиме 5,8 тисячі гривень, а у 65 років — 6,4 тисячі гривень.

Розмір пенсії залежить від декількох факторів. Зокрема, кількості стажу. Також грають роль дохід та вік. Яка саме буде пенсія при зарплаті 15 тисяч гривень, читайте далі.

В якому віці можна піти на пенсію зараз?

Вік виходу на пенсію залежить від кількості набутого стажу, повідомляє Пенсійний фонд

Наразі мінімуми такі:

  • для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати як мінімум – 33 роки стажу;
  • у 63 роки мінімум складає – 23 роки стажу;
  • у 65 років – 15 років.

Яким буде розмір пенсії при доході 15 тисяч?

Розглянемо ситуацію, де особа не тільки мала дохід 15 тисяч, а і:

  • набула стаж 30 років;
  • виходить на пенсію на загальних умовах.

30 років стажу недостатньо, аби вийти на заслужений відпочинок у 60 років. Проте в 63 та 65 це зробити можливо. Для розрахунків скористаймось пенсійним калькулятором.

Якщо особа вирішила піти на пенсію у 63 роки, за вказаних умов, її виплата складатиме орієнтовно – 5,8 тисячі гривень.


Яка буде пенсія при стажі 30 років і зарплаті 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 65 років – пенсія буде більша. Виплата складатиме уже майже – 6,4 тисячі гривень.


Яким буде розмір пенсії при стажі 30 років і доході 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що ще важливо знати українським пенсіонерам про стаж?

  • Українці мають змогу збільшити кількість свого стажу, придбавши його. Для цього необхідно укласти договір з ПФУ та здійснити добровільні внески. Якщо спиратися на зміни у розмірі мінімальної заробітної плати, вийде, що 1 місяць стажу у 2026 коштує – 1 902,34 гривні.

  • Важливо, аби стаж було зафіксовано офіційно. Інакше його можуть не врахувати при визначенні розміру пенсії. Тобто, якщо ви працюєте без офіційного працевлаштування, то цей період просто "пропаде" з розрахунків.