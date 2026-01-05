Яка буде пенсія, якщо пропрацював 30 років офіційно

В стаж враховується лише час офіційної роботи. Тобто, той, який підтверджений, зокрема, документально. Якщо ви працювали "без оформлення", то цей час не рахується в офіційний стаж.

Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 30 років?

Для того, щоб піти на пенсію, потрібно набути мінімум стажу, який залежить від віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Станом на 2026 рік, ці мінімуми такі:

для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році , потрібно набути щонайменше – 33 роки страхового стажу;

у 2026 році потрібно набути щонайменше – 33 роки страхового стажу; у 63 роки – 23 роки страхового стажу;

– 23 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Нагадаємо! Вимоги до кількості стажу зросли для 60 та 63 років з 1 січня 2026 року.

30 років стажу недостатньо, аби вийти на пенсію у 60 років. Натомість в 63 та 65 років це зробити можливо.

Розрахуємо пенсію з урахуванням таких факторів:

особа виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах;

мала дохід – 10 тисяч гривень.

В 63 роки, за вказаних умов, пенсія буде приблизно – 3,9 тисячі гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 30 років та дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Відчутно більшою буде виплата в 65 років. Вона складатиме майже – 4,3 тисячі гривень.



Яка пенсія при зарплаті 10 000 гривень та стажі 30 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?