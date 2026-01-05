Яка буде пенсія, якщо пропрацював 30 років офіційно
- Для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, тоді як 30 років стажу достатньо для виходу у 63 або 65 років.
- При доході 10 тисяч гривень, пенсія в 63 роки буде приблизно 3,9 тисячі гривень, а в 65 років – майже 4,3 тисячі гривень.
В стаж враховується лише час офіційної роботи. Тобто, той, який підтверджений, зокрема, документально. Якщо ви працювали "без оформлення", то цей час не рахується в офіційний стаж.
Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 30 років?
Для того, щоб піти на пенсію, потрібно набути мінімум стажу, який залежить від віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Станом на 2026 рік, ці мінімуми такі:
- для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році, потрібно набути щонайменше – 33 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Нагадаємо! Вимоги до кількості стажу зросли для 60 та 63 років з 1 січня 2026 року.
30 років стажу недостатньо, аби вийти на пенсію у 60 років. Натомість в 63 та 65 років це зробити можливо.
Розрахуємо пенсію з урахуванням таких факторів:
- особа виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах;
- мала дохід – 10 тисяч гривень.
В 63 роки, за вказаних умов, пенсія буде приблизно – 3,9 тисячі гривень.
Розмір пенсії, якщо стаж 30 років та дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Відчутно більшою буде виплата в 65 років. Вона складатиме майже – 4,3 тисячі гривень.
Яка пенсія при зарплаті 10 000 гривень та стажі 30 років / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Мінімальні пенсії уже перераховано. З 1 січня 2026 року ця виплата зросла до 2 595 гривень. Разом з нею збільшилась і максимальна пенсія, вона сягнула – 25 950 гривень.
Для українських пенсіонерів діє низка пільг. Зокрема, йдеться про безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Ця пільга поширюється не на все. Наприклад, виключенням з переліку є таксі.