Неочікувані зміни: на індексацію можуть розраховувати навіть ті, кому не обіцяли

Зазвичай березнева індексація В Україні стосується лише певних категорій, а саме тих, у кого пенсія вище мінімальної. Однак цьогоріч під індексацію підпали ще й нові категорії.

Підвищать навіть тим, кому не обіцяли

Зверніть увагу, що у 2023 році уряд України провів розширену індексацію з 1 березня. Тепер пенсіонери отримають підвищення на майже 20%.

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Якщо раніше військові пенсіонери, науковці, держслужбовці та пенсіонери із мінімальною пенсією не отримували індексації, то цього року новий розмір виплат отримає практично кожен пенсіонер.

Скільки отримають пенсіонери

Мінімальна пенсія;

Мінімальна надбавка до пенсій становитиме 100 гривень. Водночас максимальна – 1 500 гривень. Середній розмір підвищення буде на рівні 400 – 700 гривень.

В Україні мінімальна пенсія становить 2 093 гривні, і отримують її близько 4 мільйонів осіб. За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, мінімальну пенсію проіндексують також на 19,7%.

Пенсіонери, яким признали пенсію з 2020 року;

Відтак пенсіонери отримають від 420 до 520 гривень, тобто у сумі громадянин отримуватиме

Такої категорії громадяни не отримають індексацію у березні, але їх очікує підвищення – 100 гривень.

Пенсіонери, які досягли певного віку;

Тим, кому від 70 до 75 років, – доплачуватимуть 300 гривень, від 75 до 80 років – 456 гривень, а старші 80 років – 570 гривень.

Пенсії вченим та чиновникам

У березні отримають індексацію лише військові пенсіонери, але вже у липні на індексацію можуть розраховувати й вчені та чиновники. Їхня пенсія також збільшиться на 19,7%.

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Цікаво, якщо зрівняти рівень зростання цін на продукти та пенсію українців з індексацією, цього все одного буде замало. Адже, за підрахунками, пенсія повинна становити приблизно 4 тисячі гривень.