Не працював, проте пенсія буде: скільки можна отримувати без стажу
- У 2026 році для виходу на пенсію в Україні потрібна мінімальна тривалість страхового стажу: 33 роки для 60-річних, 23 роки для 63-річних, і 15 років для 65-річних.
- Якщо стажу менше 15 років, у 65 років можна отримати державну соціальну допомогу, розмір якої визначають на основі різниці між доходом сім'ї та прожитковим мінімумом.
Відомо, що для виходу на пенсію в Україні є певні умови, які стосуються віку та наявності страхового стажу. Проте замість звичайної пенсії за віком можна отримувати виплати, навіть якщо жодного дня не працював.
Хто може отримувати пенсію без стажу?
Умови для виходу на пенсію в 2026 року зміняться, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Тривалість страхового стажу, що дає право на виплати, становить:
- після досягнення віку 60 років – не менше 33 років;
- після досягнення віку 63 роки – не менше 23 років;
- після досягнення віку 65 років – не менше 15 років.
Якщо ж у людини менше 15 років стажу або він відсутній, у 65 років вона буде мати право на отримання державної соціальної допомоги.
Який розмір пенсії, якщо ніколи не працював?
Розмір соціальної допомоги визначають як різницю між середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців та прожитковим мінімумом для непрацездатних.
Прожитковий мінімум у 2025 році складає 2 361 гривню, а у 2026 становитиме 2 595 гривень.
Як оформити соціальну пенсію?
Для отримання соціальної пенсії можна звернутися до виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад. Подати заяву на отримання послуги заявник може шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою. Які документи потрібні:
- Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- Паспорт громадянина України;
- Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- Довідка про наявний страховий стаж, видана органами ПФУ;
- Декларація про доходи та майновий стан за останні 6 місяців;
- Копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);
- Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.
Розгляд заяви на отримання соціальної пенсії відбувається упродовж 30 днів.
Що відомо про пенсії в Україні?
"Тринадцяту" пенсію в Україні можуть отримати родичі померлого пенсіонера за зверненням. Заяви на виплату можна подавати особисто до Пенсійного фонду або дистанційно через вебпортал ПФУ.
Для обчислення пенсії враховують весь страховий стаж, але доходи до 30 червня 2000 року потрібно підтверджувати документально. Майбутні пенсіонери можуть обрати будь-які 5 років стажу з найвищою зарплатою для нарахування більшої пенсії.
З 1 січня 2026 року пенсіонери, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, отримають надбавку до пенсії у розмірі 2 595 гривень. Доплату отримають ті, хто проживав або працював у зонах відселення на момент аварії та має офіційний статус постраждалого.
З 2026 року в Україні запровадять обмеження на пенсії для пенсіонерів, чиї виплати перевищують 10 прожиткових мінімумів. Скорочення торкнеться пенсій суддів, прокурорів, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, правоохоронців та державних службовців.