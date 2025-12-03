Військові пенсії: які мінімальні виплати для УБД у 2025 році

Українські військові зі статусом учасника бойових дій мають право вийти на пенсію достроково. При цьому держава гарантує їм мінімальний розмір пенсійних виплат.

Яка мінімальна пенсія для УБД?

Пенсія учасникам бойових дій нараховується за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Розмір пенсійних виплат залежить від кількох чинників:

набутого страхового стажу УБД;

отриманого заробітку, з якого були сплачені страхові внески.

При цьому до грошового забезпечення військового враховують не лише посадовий оклад, але й виплати за звання, надбавку за вислугу років, премії та інші доплати.

Водночас закон встановлює мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій в Україні. У 2025 році він не може бути меншим, ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Які є доплати для УБД?

Також учасники бойових дій мають право на надбавки до пенсії:

доплату розміром у 25% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (за статтею 12 Закону України № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

для осіб, що втратили працездатність (за статтею 12 Закону України № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"); цільову грошову допомогу на прожиття, яка складає 40 гривень (за законом № 1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни").

Таким чином мінімальна пенсія УБД складає наразі 5 528 гривень.

Важливо! Якщо після обрахунку пенсія ветерана з усіма доплатами виявляється нижчою за мінімальну, держава виплачує йому адресну допомогу щомісяця у розмірі, якого не вистачає до "мінімалки".

Як оформити пенсію учаснику бойових дій?

Щоб оформити пенсію ветерану необхідно звернутися до Пенсійного фонду – особисто або через електронний вебпортал відомства, пише ПФУ.

При цьому необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

посвідчення учасника бойових дій;

трудову книжку та документи про військову службу;

довідку про грошове забезпечення;

довідку про участь військових діях;

фотокартку (для оформлення пенсійного посвідчення).

Варто знати! Учасники бойових дій можуть отримувати додаткові виплати до державних свят, зокрема, щорічно до Дня Незалежності України.

Коли УБД можуть вийти на пенсію достроково?