Доплата 20% до пенсії: хто з українців має право її отримати у 2026 році

Частина українських пенсіонерів має право на спеціальну доплату. Ця надбавка складає 20%. Надається ця доплата за проживання або навчання у гірських населених пунктах.

Як пенсіонер може отримати цю доплату?

Щоб оформити доплату за проживання у гірській місцевості, потрібно звернутися у ПФУ, повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".

Зверніть увагу! На таку доплату тепер мають право ВПО.

Ви зможете отримати таку доплату, якщо:

прожили не менше як пів року поспіль або працювали протягом цього періоду в гірському населеному пункті;

не знаходитесь за кордоном;

не сплачуєте ЄСВ в іншому населеному пункті (виключенням є випадки, коли ви фактично проживаєте у гірському населеному пункті).

Вказану доплату можуть скасувати, якщо порушені вище наведені пункти. Або ж громадянин перебував за кордоном понад 60 днів підряд протягом останніх 3 місяців. Але за умови, що це відбувалося без документально підтверджених поважних причин (наприклад, через лікування, реабілітацію чи відрядження).

Зауважимо, що надання цієї доплати стало можливим після набрання чинності постанови Кабміну. Йдеться про рішення від 18 лютого 2026 року № 225.

Хто ще може отримати доплату 20%?

Доплата 20% додається не тільки до пенсії. Також вона нараховується на державну допомогу для сімей з дітьми. Зокрема, йдеться про підтримку, що надається у зв'язку з вагітністю та пологами.

Також така підтримка надається одиноким матерям. Вона виплачується і на дітей, над якими встановлено опіку та піклування.

Зауважимо, що перелік потенційних отримувачів цієї доплати широкий. Наприклад, такі дорахування здійснюються і на тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких зараз – ухиляються від сплати аліментів.

Важливо! На таку доплату у 2026 році мають право отримувачі стипендії.