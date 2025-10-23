До якого віку можна отримувати пенсію по втраті годувальника
- Пенсію за втратою годувальника можуть отримувати родичі з інвалідністю або пенсійного віку, неповнолітні діти та повнолітні діти, які навчаються, до 23 років.
- Розмір пенсії на одного непрацездатного члена сім’ї становить 50% пенсії за віком померлого, на двох і більше – 100% пенсії, розподіленої рівними частинами.
Зазвичай пенсія по втраті годувальника призначається найближчим родичам померлого та не має обмежень. Проте деяким людям все ж можуть припинити виплату.
Хто і до якого віку може отримувати пенсію по втраті годувальника?
Виплата по втраті годувальника має визначені терміни для окремих осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Пенсію припинили нараховувати на картку: як повернути кошти у 2025 році
Її можуть отримувати:
- чоловік чи дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку (призначається довічно);
- неповнолітні діти (до 8 років, або до настання повноліття, якщо є інвалідність);
- повнолітні діти, які навчаються у вишах чи ПТУ (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до 23 років).
Зауважте! Допомогу такі люди можуть отримувати, якщо вони були на повному утриманні померлого годувальника, або одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів для існування.
Який розмір виплат по втраті годувальника?
Пенсію у разі втрати годувальника призначають у розмірі:
- на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;
- на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.
Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим:
- на одного непрацездатного члена сім’ї – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- на двох непрацездатних членів сім’ї ‒ 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї ‒ 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Які ще види пенсій є в Україні?
Основний вид пенсійних виплат в Україні – пенсія за віком. Її призначають українцям з 60 років за умови наявності 32 років стажу.
Окремі категорії українців можуть отримувати пенсію за вислугу років. Вона доступна для певних професій, таких як артисти, працівники авіації, освіти, охорони здоров'я.
Третій вид виплат – пенсія по інвалідності. Вона призначається відповідно до групи інвалідності ( І, ІІ чи ІІІ) та відсотка від пенсії за віком, з урахуванням страхового стажу.