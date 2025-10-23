До якого віку можна отримувати пенсію по втраті годувальника

Зазвичай пенсія по втраті годувальника призначається найближчим родичам померлого та не має обмежень. Проте деяким людям все ж можуть припинити виплату.

Хто і до якого віку може отримувати пенсію по втраті годувальника?

Виплата по втраті годувальника має визначені терміни для окремих осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Її можуть отримувати:

чоловік чи дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку (призначається довічно) ;

; неповнолітні діти (до 8 років, або до настання повноліття, якщо є інвалідність) ;

; повнолітні діти, які навчаються у вишах чи ПТУ (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до 23 років).

Зауважте! Допомогу такі люди можуть отримувати, якщо вони були на повному утриманні померлого годувальника, або одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів для існування.

Який розмір виплат по втраті годувальника?

Пенсію у разі втрати годувальника призначають у розмірі:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на двох непрацездатних членів сім’ї ‒ 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї ‒ 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Які ще види пенсій є в Україні?