Нові умови виходу на пенсію: скільки нарахують при зарплаті 13 тисяч гривень

Зарплата у 13 000 гривень вища за мінімалку, проте розмір пенсії залежатиме у більшості від кількості страхового стажу. Також варто зауважити, що умови виходу на пенсію у 2026 році стали більш жорсткіші, ніж у 2025.

Які умови для виходу на пенсію 2026? У 2026 році важливо мати не менше 15 років стажу для виходу на пенсію, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ. Дивіться також Нові зарплати й пенсії, бронювання від мобілізації та зростання податків: що зміниться з 1 січня Отже, умови для виходу на пенсію наступні: вихід у 60 років – не менше 33 років стажу;

вихід у 63 роки – не менше 23 років стажу;

вихід у 65 років – не менше 15 років стажу. Яка буде пенсія при зарплаті 13 000? Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01. На прикладі порахуємо, яку приблизну пенсію отримуватиме українець із зарплатою 13 000 гривень при різному розмірі стажу: при 15 роках стажу (коефіцієнт 0,15) – 1 950 гривень (проте буде мінімальна пенсія у розмірі 2 595 гривень );

); при 20 роках стажу (коефіцієнт 0,2) – 2 600 гривень ;

; при 30 роках стажу (коефіцієнт 0,3) – 3 900 гривень ;

; при 40 роках стажу (коефіцієнт 0,4) – 5 200 гривень. Що відомо про пенсії в Україні? Деякі категорії пенсіонерів повинні щорічно проходити ідентифікацію до 31 грудня, інакше вони можуть втратити пенсію з 1 січня 2026 року. Поновити виплати можна за рішенням територіального органу ПФУ протягом 10 днів після з'ясування обставин.

Соціальна пенсія доступна особам віком від 65 років зі стажем меншим 15 років, якщо дохід родини не перевищує 2 595 гривень.

Одинокі пенсіонери в Україні можуть отримувати надбавку до пенсії та соціальну допомогу, розмір якої залежить від прожиткового мінімуму. З 2026 року соцдопомога на догляд для одиноких пенсіонерів становитиме понад тисячу гривень.

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт про підвищення мінімальної пенсії до 25 000 гривень у 2026 році. Для фінансування пропонують збільшити перерахування Нацбанку до держбюджету до 176 мільярдів гривень.