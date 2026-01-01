Какие условия для выхода на пенсию 2026 года?
В 2026 году важно иметь не менее 15 лет стажа для выхода на пенсию, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Итак, условия для выхода на пенсию следующие:
- выход в 60 лет – не менее 33 лет стажа;
- выход в 63 года – не менее 23 лет стажа не менее 23 лет стажа;
- выход в 65 лет – не менее 15 лет стажа.
Какая будет пенсия при зарплате 13 000?
Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.
Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.
На примере посчитаем, какую приблизительную пенсию будет получать украинец с зарплатой 13 000 гривен при разном размере стажа:
- при 15 годах стажа (коэффициент 0,15) – 1 950 гривен (однако будет минимальная пенсия в размере 2 595 гривен);
- при 20 годах стажа (коэффициент 0,2) – 2 600 гривен;
- при 30 годах стажа (коэффициент 0,3) – 3 900 гривен;
- при 40 годах стажа (коэффициент 0,4) – 5 200 гривен.
Что известно о пенсиях в Украине?
Некоторые категории пенсионеров должны ежегодно проходить идентификацию до 31 декабря, иначе они могут потерять пенсию с 1 января 2026 года. Возобновить выплаты можно по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после выяснения обстоятельств.
Социальная пенсия доступна лицам в возрасте от 65 лет со стажем менее 15 лет, если доход семьи не превышает 2 595 гривен.
Одинокие пенсионеры в Украине могут получать надбавку к пенсии и социальную помощь, размер которой зависит от прожиточного минимума. С 2026 года соцпомощь на уход для одиноких пенсионеров составит более тысячи гривен.
На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект о повышении минимальной пенсии до 25 000 гривен в 2026 году. Для финансирования предлагают увеличить перечисления Нацбанка в госбюджет до 176 миллиардов гривен.