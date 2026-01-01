Які умови для виходу на пенсію 2026?

У 2026 році важливо мати не менше 15 років стажу для виходу на пенсію, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Отже, умови для виходу на пенсію наступні:

вихід у 60 років – не менше 33 років стажу;

вихід у 63 роки – не менше 23 років стажу;

вихід у 65 років – не менше 15 років стажу.

Яка буде пенсія при зарплаті 13 000?

Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

На прикладі порахуємо, яку приблизну пенсію отримуватиме українець із зарплатою 13 000 гривень при різному розмірі стажу:

при 15 роках стажу (коефіцієнт 0,15) – 1 950 гривень (проте буде мінімальна пенсія у розмірі 2 595 гривень );

); при 20 роках стажу (коефіцієнт 0,2) – 2 600 гривень ;

; при 30 роках стажу (коефіцієнт 0,3) – 3 900 гривень ;

; при 40 роках стажу (коефіцієнт 0,4) – 5 200 гривень.

