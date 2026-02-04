Виплати для військових: чи може вдова захисника отримати його пенсію

В Україні держава після загибелі військових підтримує їхні родини. Однак наразі дружина не має права автоматично отримати пенсію захисника після його смерті.

Хто має право на пенсійні виплати?

Виплата пенсії військовослужбовця після його смерті припиняється. Натомість родина загиблого може оформити виплати у зв'язку із втратою годувальника, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

За законом, оформити пенсійні виплати у разі втрати годувальника мають право члени родини, які були на його утриманні. До них належать:

чоловік або дружина з інвалідністю;

дружина або чоловік пенсійного віку;

неповнолітні діти;

діти віком понад 18 років, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, які навчаються на денній формі у школах, училищах або вишах до завершення навчання, але не більш як до 23 років;

діти-сироти – до 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні;

батьки померлого з інвалідністю чи пенсійного віку.

Пенсію у разі втрати годувальника також може оформити один із членів родини загиблого (дружина, чоловік, брат, сестра, один з батьків), якщо він чи вона доглядає дітей його дітей віком до 8 років і не працює.

Важливо! Пенсія через втрату годувальника призначається членам родин загиблих військових за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", додають у ПФУ.

Який розмір пенсійних виплат?

Розмір пенсії, яку отримає дружина військового після його загибелі., залежить від обставин смерті.

Відповідно до закону України № 2262, сума виплат може складати від 30% до 70% грошового забезпечення військовослужбовця.

Якщо військовий загинув унаслідок хвороби, контузії або каліцтва, отриманого під час виконання бойових завдань при захисті Україні, то непрацездатна дружина може претендувати на 70% його грошового забезпечення.

його грошового забезпечення. Якщо виплати хочуть отримувати два та більше членів родини, які були на утриманні захисника, можливі виплати до 50% від грошового забезпечення на кожного такого члена родини;

У разі, коли смерть пов'язана не з виконанням бойових завдань, а з нещасним випадком на службі, дружині можуть нарахувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника у розмірі 30% грошового забезпечення.

Для оформлення пенсії у разі втрати годувальника дружині військового необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Зауважте! Окрім пенсії, члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень.

Які пільги мають родини загиблих?