Скільки треба заробляти, щоб пенсія була 17 тисяч гривень

На розмір пенсії впливає сукупність факторів. Зокрема, кількість набутого стажу. Йдеться саме про ті періоди, коли особа здійснювала свою дільність офіційно.

Як саме розраховують пенсію?

При визначенні пенсії враховується дохід, який мала особа, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі для розрахунків використовується стала формула: П = Зп х Кс.

Її розшифровка:

П – розмір пенсії;

Зп –заробітна плата (дохід) особи;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Зауважимо, для виходу на заслужений відпочинок особа має набути достатньо стажу. Мінімуми для кожного віку визначаються індивідуально. У 2026 році, наприклад, аби піти на пенсію в 60 потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Для іншого віку вимоги наразі такі:

для виходу на пенсію в 63 роки, мінімум складає – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 роки страхового стажу, повідомляє ПФУ.

Зважаючи на наведені вище дані, розглянемо ситуацію, коли особа може піти на пенсію якнайшвидше. Тобто, в 60 років. При цьому, вона має набути – 33 роки страхового стажу і отримати у кінцевому результаті – 17 000 гривень.

Якщо скористатися визначеною формулою, вийде, що Зп = П / Кс. Тобто, в нашому випадку: 17 000 / 0,33. Себто, необхідний розмір доходу складає орієнтовно – 51,5 тисячі гривень.

