Как именно рассчитывают пенсию?
При определении пенсии учитывается доход, который имело лицо, сообщает Пенсионный фонд.
Читайте также Мало стажа для выхода на пенсию в 2026 году: кому выгодно его докупить
Сейчас для расчетов используется постоянная формула: П = Зп х Кс.
Ее расшифровка:
- П – размер пенсии;
- Зп –заработная плата (доход) лица;
- Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.
Заметим, для выхода на заслуженный отдых лицо должно приобрести достаточно стажа. Минимумы для каждого возраста определяются индивидуально. В 2026 году, например, чтобы уйти на пенсию в 60 нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.
Для другого возраста требования сейчас такие:
- для выхода на пенсию в 63 года, минимум составляет – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа, сообщает ПФУ.
Учитывая приведенные выше данные, рассмотрим ситуацию, когда лицо может уйти на пенсию как можно быстрее. То есть, в 60 лет. При этом, он должен приобрести – 33 года страхового стажа и получить в конечном итоге – 17 000 гривен.
Если воспользоваться определенной формулой, получится, что Зп = П / Кс. То есть, в нашем случае: 17 000 / 0,33. То есть, необходимый размер дохода составляет ориентировочно – 51,5 тысячи гривен.
Что еще должны знать пенсионеры сейчас?
С 1 апреля состоялся новый перерасчет. Он касался именно работающих пенсионеров. Увеличение пенсий получили не все, а только те, кто приобрел не менее 24 месяцев стажа. Также пересчитали пенсию, если с момента последнего перерасчета или назначения прошло не менее 2 лет.
Часть украинцев получит в апреле единовременное пособие – 1 500 гривен. Речь идет, в том числе о пенсионерах, имеющих выплаты по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет и из-за потери кормильца. Условием является лишь размер пенсии, она должна быть меньше максимальной, то есть – 25 950 гривен.