Как именно рассчитывают пенсию?

При определении пенсии учитывается доход, который имело лицо, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас для расчетов используется постоянная формула: П = Зп х Кс.

Ее расшифровка:

П – размер пенсии;

Зп –заработная плата (доход) лица;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Заметим, для выхода на заслуженный отдых лицо должно приобрести достаточно стажа. Минимумы для каждого возраста определяются индивидуально. В 2026 году, например, чтобы уйти на пенсию в 60 нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Для другого возраста требования сейчас такие:

для выхода на пенсию в 63 года, минимум составляет – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа, сообщает ПФУ.

Учитывая приведенные выше данные, рассмотрим ситуацию, когда лицо может уйти на пенсию как можно быстрее. То есть, в 60 лет. При этом, он должен приобрести – 33 года страхового стажа и получить в конечном итоге – 17 000 гривен.

Если воспользоваться определенной формулой, получится, что Зп = П / Кс. То есть, в нашем случае: 17 000 / 0,33. То есть, необходимый размер дохода составляет ориентировочно – 51,5 тысячи гривен.

