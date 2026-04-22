Як саме розраховують пенсію?

При визначенні пенсії враховується дохід, який мала особа, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Мало стажу для виходу на пенсію у 2026 році: кому вигідно його докупити

Наразі для розрахунків використовується стала формула: П = Зп х Кс.

Її розшифровка:

П – розмір пенсії;

Зп –заробітна плата (дохід) особи;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Зауважимо, для виходу на заслужений відпочинок особа має набути достатньо стажу. Мінімуми для кожного віку визначаються індивідуально. У 2026 році, наприклад, аби піти на пенсію в 60 потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Для іншого віку вимоги наразі такі:

для виходу на пенсію в 63 роки, мінімум складає – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 роки страхового стажу, повідомляє ПФУ.

Зважаючи на наведені вище дані, розглянемо ситуацію, коли особа може піти на пенсію якнайшвидше. Тобто, в 60 років. При цьому, вона має набути – 33 роки страхового стажу і отримати у кінцевому результаті – 17 000 гривень.

Якщо скористатися визначеною формулою, вийде, що Зп = П / Кс. Тобто, в нашому випадку: 17 000 / 0,33. Себто, необхідний розмір доходу складає орієнтовно – 51,5 тисячі гривень.

Що ще мають знати пенсіонери зараз?