Як саме розраховують пенсію?
При визначенні пенсії враховується дохід, який мала особа, повідомляє Пенсійний фонд.
Наразі для розрахунків використовується стала формула: П = Зп х Кс.
Її розшифровка:
- П – розмір пенсії;
- Зп –заробітна плата (дохід) особи;
- Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.
Зауважимо, для виходу на заслужений відпочинок особа має набути достатньо стажу. Мінімуми для кожного віку визначаються індивідуально. У 2026 році, наприклад, аби піти на пенсію в 60 потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.
Для іншого віку вимоги наразі такі:
- для виходу на пенсію в 63 роки, мінімум складає – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу, повідомляє ПФУ.
Зважаючи на наведені вище дані, розглянемо ситуацію, коли особа може піти на пенсію якнайшвидше. Тобто, в 60 років. При цьому, вона має набути – 33 роки страхового стажу і отримати у кінцевому результаті – 17 000 гривень.
Якщо скористатися визначеною формулою, вийде, що Зп = П / Кс. Тобто, в нашому випадку: 17 000 / 0,33. Себто, необхідний розмір доходу складає орієнтовно – 51,5 тисячі гривень.
Що ще мають знати пенсіонери зараз?
З 1 квітня відбувся новий перерахунок. Він стосувався саме працюючих пенсіонерів. Збільшення пенсій отримали не всі, а лише ті, хто набув щонайменше 24 місяці стажу. Також перерахували пенсію, якщо з моменту останнього перерахунку чи призначення пройшло щонайменше 2 роки.
Частина українців отримає у квітні одноразову допомогу – 1 500 гривень. Йдеться, у тому числі про пенсіонерів, що мають виплати за віком, по інвалідності, за вислугу років та через втрату годувальника. Умовою є лише розмір пенсії, вона повинна бути менше максимальної, тобто – 25 950 гривень.