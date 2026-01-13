Пенсія при зарплаті 20 тисяч гривень: на які виплати можна претендувати у 2026 році

Вихід на пенсію в Україні можливий за наявності достатньої кількості страхового стажу та при досягненні певного віку. На розмір виплати впливає кілька факторів, як-от заробітна плата, наявність категорії тощо.

На яку пенсію розраховувати з зарплатою 20 тисяч гривень?

Прогнозований розмір пенсії можна пізнатися попередньо на основі інформації про кількість стажу, вік та стать громадянина, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Розмір пенсії можна приблизно порахувати за формулою ПФУ: пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Зауважимо, що ця формула є спрощеною й призначена для ознайомлення, а при оформленні пенсії до уваги беруть більше даних й обчислення складніші.

Також для розрахунку орієнтовного розміру пенсії можна скористатися Пенсійним калькулятором. Спираючись на введені до нього загальні дані, система видає прогнозований обсяг виплати.

Важливо! Обчислений сервісом розмір не гарантує, що пенсія буде саме такою. Розрахунок не містить прогнозів щодо зростання середньої зарплати в Україні на наступні роки чи рівня інфляції. Точний розмір пенсії можна дізнатися під час звернення до Пенсійного фонду.

До прикладу, для чоловіка 1966 року народження, який у віці 60 років зі стажем 33 роки на загальних умовах планує виходити на пенсію й має офіційну зарплату 20 тисяч гривень, можливий розмір виплати становитиме близько 6,6 тисячі гривень.

Водночас жінка такого самого року народження з щомісячним доходом у 20 тисяч гривень і стажем у віці 60 років, за розрахунком Пенсійного калькулятора, може претендувати орієнтовно на 7 043 гривні пенсії.

Зауважимо, що вихід на пенсію можливий у разі досягнення визначеного державою віку. У 2026 році він зріс.

Скільки стажу мінімально потрібно для виходу на пенсію?

У 2026 році для призначення пенсії за віком необхідно мати страховий стаж:

щонайменше 33 роки – для виходу на пенсію у віці 60 років;

– для виходу на пенсію у віці 60 років; від 23 років стажу – у 63 роки;

стажу – у 63 роки; не менш як 15 років стажу – у 65 років.

Якщо стажу для виходу на пенсію у 60 років недостатньо, виплату можна оформити пізніше – у 63 або 65 років, або докупити стаж.

Як обрати 5 років стажу для нарахування більшої виплати?