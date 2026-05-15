Які професії в Україні дають право на ранню пенсію: про це мало хто знає

Наразі на пенсію більшість громадян може вийти після 60 років. Проте є і ті, кому це дозволено зробити значно раніше. Про кого саме йдеться, розповідаємо далі.

Як вийти на пенсію раніше?

Раніше вийти на пенсію можна за вислугу років, повідомляє ПФУ.

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності,

– наголосив Пенсійний фонд.

Така пенсія доступна лише для представників певних професій. Зокрема, йдеться про:

артистів;

освітян;

медиків;

військових, працівників прокуратури та поліції;

професійних спортсменів;

авіаційний персонал та інші професії, що передбачені законом зараз.

Зауважимо, умови виходу на пенсію за вислугу років залежать від професії. Зокрема, у деяких випадках встановлено вікову межу, якої має досягнути особа. Також надважливою є кількість спеціального стажу. Тобто того, що набутий під час роботи на визначених спеціальностях.

Від чого залежить розмір пенсії за вислугу років?

Розмір пенсії за вислугу років залежить від кількості набутого стажу. Також грає роль дохід особи з якого і сплачують страхові внески. При розрахунках враховуються й інші показники, зокрема, середня зарплата за 3 роки, що передують виходу особи на заслужений відпочинок.

Цікава ситуація з військовослужбовцями. У них розмір пенсії залежить саме від грошового забезпечення, повідомляє ПФУ.

Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 – 100%, до категорії 2 – 95%,

– наголошує ПФУ.

Чому не вдасться вийти на пенсію за вислугою років?