Пенсія за вислугу років вчителям: який стаж потрібен у 2025 році
- Для виходу на пенсію за вислугу років вчителям у 2025 році потрібно мати не менше 30 років педагогічного стажу та досягти 55 років.
- Педагоги, які до 1 січня 2016 року вже мали педагогічний стаж, можуть виходити на пенсію без урахування віку, якщо їх стаж відповідає певним критеріям.
Питання виходу на пенсію та рівень виплат залишаються актуальними для українських педагогів. При цьому не всі знають, що працівники освіти мають право на достроковий вихід на заслужений відпочинок.
Який стаж потрібен вчителям для виходу на пенсію?
Для виходу на пенсію за вислугу років вчителям необхідно мати не менше 30 років педагогічного стажу і досягти 55 років, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення".
Дивіться також Вихід на пенсію у 2026: який стаж потрібен
Раніше педагоги могли виходити пенсію за вислугою років незалежно від віку, проте правила змінилися. При цьому збережено право виходу на пенсію без урахування віку для тих, хто до 1 січня 2016 року вже мав педагогічний стаж:
- на 1 квітня 2015 року – не менше 25 років;
- з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – 25 років 6 місяців;
- з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – 26 років;
- з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – 26 років 6 місяців;
- з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – 27 років;
- з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – 27 років 6 місяців;
- з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – 28 років;
- з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – 28 років 6 місяців;
- з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – 29 років;
- з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – 29 років 6 місяців;
- з 1 квітня 2024 року і пізніше – 30 років.
Також передбачені пільги для педагогів 1971 року народження і старше. Вони можуть вийти на пенсію за вислугу років раніше 55 років за наявності необхідного стажу.
Вік виходу залежить від дати народження:
- 50 років – для народжених з 1 січня по 30 червня 1966 року;
- 50 років 6 місяців – для народжених з 1 липня по 31 грудня 1966 року;
- 51 рік – для народжених з 1 січня по 30 червня 1967 року;
- 51 рік 6 місяців – для народжених з 1 липня по 31 грудня 1967 року;
- 52 роки – для народжених з 1 січня по 30 червня 1968 року;
- 52 роки 6 місяців – для народжених з 1 липня по 31 грудня 1968 року;
- 53 роки – для народжених з 1 січня по 30 червня 1969 року;
- 53 роки 6 місяців – для народжених з 1 липня по 31 грудня 1969 року;
- 54 роки – для народжених з 1 січня по 30 червня 1970 року;
- 54 роки 6 місяців – для народжених з 1 липня по 31 грудня 1970 року;
- 55 років – для народжених у 1971 році.
Що потрібно знати про пенсії в Україні?
В Україні продовжується реформа пенсійної системи, що передбачає щорічне підвищення вимог до страхового стажу для отримання пенсії. Головним критерієм залишається кількість років, протягом яких громадянин сплачував внески до Пенсійного фонду. Згідно з умовами, що діятимуть у 2026 році, для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мати 33 роки страхового стажу.
У разі недостатнього страхового стажу для оформлення пенсії існують способи розв'язати це питання. Для тих, хто бажає вийти на пенсію у запланований строк і має для цього фінансові можливості, доступна опція офіційного придбання недостатнього страхового стажу.
Розмір пенсійних виплат та право на їх отримання безпосередньо залежать від наявного страхового стажу. Наприклад, для виходу на пенсію у 60-річному віці, якщо трудову діяльність розпочато у 25 років, необхідно мати 35 років стажу. У такому разі приблизний розмір пенсійної виплати може становити близько 3,8 тисячі гривень.