Вопрос выхода на пенсию и уровень выплат остаются актуальными для украинских педагогов. При этом не все знают, что работники образования имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых.

Какой стаж нужен учителям для выхода на пенсию?

Для выхода на пенсию за выслугу лет учителям необходимо иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достичь 55 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсионном обеспечении".

Смотрите также Выход на пенсию в 2026 году: какой стаж нужен

Ранее педагоги могли выходить пенсию по выслуге лет независимо от возраста, однако правила изменились. При этом сохранено право выхода на пенсию без учета возраста для тех, кто до 1 января 2016 года уже имел педагогический стаж:

на 1 апреля 2015 года – не менее 25 лет;

с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года – 25 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года – 26 лет;

с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года – 26 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года – 27 лет;

с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года – 27 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года – 28 лет;

с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года – 28 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года – 29 лет;

с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года – 29 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2024 года и позже – 30 лет.

Также предусмотрены льготы для педагогов 1971 года рождения и старше. Они могут выйти на пенсию по выслуге лет раньше 55 лет при наличии необходимого стажа.

Возраст выхода зависит от даты рождения:

50 лет – для рожденных с 1 января по 30 июня 1966 года;

50 лет 6 месяцев – для рожденных с 1 июля по 31 декабря 1966 года;

51 год – для рожденных с 1 января по 30 июня 1967 года;

51 год 6 месяцев – для рожденных с 1 июля по 31 декабря 1967 года;

52 года – для рожденных с 1 января по 30 июня 1968 года;

52 года 6 месяцев – для рожденных с 1 июля по 31 декабря 1968 года;

53 года – для рожденных с 1 января по 30 июня 1969 года;

53 года 6 месяцев – для рожденных с 1 июля по 31 декабря 1969 года;

54 года – для рожденных с 1 января по 30 июня 1970 года;

54 года 6 месяцев – для рожденных с 1 июля по 31 декабря 1970 года;

55 лет – для рожденных в 1971 году.

Что нужно знать о пенсиях в Украине?