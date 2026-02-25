Від 12 тисяч гривень: для яких пенсіонерів зміняться виплати у березні
- З 1 березня 2026 року в Україні зміняться пенсійні виплати для осіб, пов’язаних з Чорнобильською АЕС.
- Мінімальні розміри пенсій для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС залежать від групи інвалідності.
З 1 березня 2026 року в Україні зміняться пенсійні виплати для осіб, які пов’язані з Чорнобильскою АЕС. Подібний перерахунок проводиться щорічно.
Для кого зміняться пенсії у березні 2026 року?
Його роблять з урахуванням середньої зарплати за попередній рік, про що повідомляє Пенсійний фонд України.
Читайте також Без надбавки за віком: хто з пенсіонерів залишиться без виплат і чому
Для осіб, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (якщо встановлено причинний зв’язок інвалідності з цією катастрофою), а також для людей, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, мінімальні розміри пенсій встановлюються у відсотках від розміру середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік:
- для осіб з інвалідністю I групи – 100 %;
- людей з інвалідністю II групи – 80 %;
- III групи – 60 %.
І це з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій (крім пенсій за особливі заслуги). Про це йдеться у Законі України №1584-ІХ від 29 червня 2021 року
Середня заробітна плата в Україні за 2025 рік становить 20 653,55 гривні. Саме вона впливає на розрахунок виплат для чорнобильців.
Таким чином, мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС становить:
- І групи інвалідності – 20 653,55 гривні;
- ІІ групи інвалідності – 16 522,84 гривні;
- ІІІ групи інвалідності – 12 392,13 гривні.
Зверніть увагу! Розмір виплати буде актуальним з 1 березня 2026 року.
Що ще слід знати чорнобильцям у 2026 році?
- Чорнобильці можуть отримувати пенсії за віком зі зменшенням пенсійного віку. Зокрема учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають менший вік виходу на пенсію – на 5, 8 або 10 років – залежності від часу та тривалості роботи в зоні відчуження.
- Пільги для чорнобильців залежать від їх категорії. Окремі соціальні гарантії встановлені для неповнолітніх, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.