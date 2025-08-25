Пенсії держслужбовців мають особливий порядок нарахування. Зокрема, для них застосовується окрема формула визначення розміру виплати.

Хто з держслужбовців має право на таку виплату?

Для отримання такої пенсії особа має набути визначену мінімальну кількість стажу, яка необхідна, щоб піти на заслужений відпочинок в цей рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Право на виплату такого типу, згідно зі статтею 37 закону № 3723-XII, мають особи, які станом на 1 травня 2016 року:

відпрацювали не менш як 10 років на держслужбі (громадянин обов'язково має обіймати вказану посаду на цю дату);

або ж мають стаж не менш як 20 років на держслужбі (немає значення чи працювали вони на цій посаді, станом на 1 травня 2016 року).

Зверніть увагу! Посади, які надають право на таку пенсію, визначенні статтею 25 Закону № 3723-XII та актами Кабміну.

Якого віку має бути особа, аби отримати цю пенсію:

чоловіки – 62 роки;

жінки – пенсійний вік, згідно зі статтею 26 Закону № 1058-IV.

Який розмір пенсій для держслужбовців?

Така пенсія призначається з дати звернення. Проте, це не може бути раніше, ніж виникло право на виплату.

Важливо! Ця виплата дорівнює 60% заробітної плати особи.

У заробітну плату для розрахунку пенсії включать всі види оплати праці з яких сплачено ЄСВ.

Особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, – зарплати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено ЄСВ,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зауважте! Експерт з пенсійного забезпечення Сергій Коробкін зазначив, що в деяких випадках пенсія держслужбовця менш вигідна, ніж вікова, зазначає "На пенсії". Оскільки українці, згідно з чинним законодавством, можуть обирати вид виплати, варто розглянути обидва варіанти.