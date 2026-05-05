Пенсії для осіб з інвалідністю: яку суму можна отримати у травні
- Виплати по інвалідності залежать від групи інвалідності: І група отримує 100%, ІІ група — 90%, ІІІ група — 50% від пенсії за віком.
- Розмір пенсій для осіб з інвалідністю збільшився внаслідок індексації, зокрема для І групи до 8 116,59 гривень, а для постраждалих від ЧАЕС до 11 048,25 гривень.
Українці, що мають інвалідність, отримують від держави виплати та соцільні пільги. Зокрема сума пенсії залежить від групи інвалідності, яка була призначена особі.
Які пенсії по інвалідності виплатять у травні?
Про розмір чинних виплат розповідають у Пенсійному фонді України.
Читайте також Додаткові 800 гривень до пенсії: хто з українців може отримати надбавку
Одразу слід зазначити, що виплати по інвалідності визначаються як частина від пенсії за віком:
- для І групи виплачують 100%;
- для ІІ групи – це 90%;
- для ІІІ групи – 50%.
Водночас з 1 березня 2026 року показник середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, збільшився. Внаслідок індексації він зріс на коефіцієнт 1,121.
Стаття 22 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначає розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю, зокрема й військових.
Особам з інвалідністю внаслідок війни з-поміж рекрутів, солдатів та матросів строкової служби передбачені такі виплати:
- І групи – до 8 116,59 гривні (збільшення на 876,10 гривень);
- ІІ групи – до 7 446,26 гривні (або на 8 03,74 гривні);
- ІІІ групи – до 7 100,60 гривень (або на 766,43 гривні).
Іншим особам з інвалідністю:
- І групи – до 7 438,19 гривні (або на 802,87 гривні);
- ІІ групи – до 7 100,60 гривень (або на 766,43 гривні);
- ІІІ групи – до 6 761,40 гривень (або на 729,82 гривні).
Необхідно також відзначити, що існує гарантований мінімум. Тобто пенсія для осіб з інвалідністю не може бути нижчою за прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність.
У 2026 році це 2 595 гривень. Якщо була нарахована менша сума, то держава автоматично додає різницю до цього рівня.
Також з березня зросли для людей, які постраждали через аварію на ЧАЕС:
- І група — 11 048,25 гривні (збільшення на 1 192,54 гривні);
- ІІ група – 8 838,60 гривень (плюс 954,03 гривні);
- ІІІ група – 6 813,09 гривень (плюс 735,40 гривень);
Діти з інвалідністю отримають також 6 813,09 гривень. Це збільшення на 735,40 гривень.
Якщо людина отримала інвалідність внаслідок війни, то розмір їхньої пенсії не може бути нижчим за:
- 18 885 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи;
- 15 494 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи;
- 10 625 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи;
- 6 197 гривень для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності.
Нагадаємо! Українцям можуть відмовити у наданні пенсії по інвалідності. Зазвичай для цього існують дві обставини: особа не має права на призначення такої пенсії, або були подані не всі необхідні документи. Про це зазначили у Дії.
Що ще варто знати особам з інвалідністю?
Українці можуть отримати грошові виплати. Вона передбачені для родин, де є діти з інвалідністю підгрупи А. Проте це стосується не всіх родин. Вона повинні проживати у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях.
Згідно з інформацією, допомогу отримають понад 8 700 родин. Її сума становитиме 6 500 гривень. Кошти нарахують протягом кількох місяців.
Водночас наразі закон не дозволяє звільнятися з військової служби батькам, що мають дітей з інвалідністю. Але це може виправити петиція. Зокрема адвокатка Дар'я Тарасенко закликала підписати її, щоб надати допомогу таким родинам. Експертка розповідала про законопроєкт № 15057. Саме він може проблему вирішити, якщо його підтримують народні депутати.