Пенсії для осіб з інвалідністю: яку суму можна отримати у травні

Українці, що мають інвалідність, отримують від держави виплати та соцільні пільги. Зокрема сума пенсії залежить від групи інвалідності, яка була призначена особі.

Які пенсії по інвалідності виплатять у травні?

Про розмір чинних виплат розповідають у Пенсійному фонді України.

Одразу слід зазначити, що виплати по інвалідності визначаються як частина від пенсії за віком:

для І групи виплачують 100%;

для ІІ групи – це 90%;

для ІІІ групи – 50%.

Водночас з 1 березня 2026 року показник середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, збільшився. Внаслідок індексації він зріс на коефіцієнт 1,121.

Стаття 22 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначає розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю, зокрема й військових.

Особам з інвалідністю внаслідок війни з-поміж рекрутів, солдатів та матросів строкової служби передбачені такі виплати:

І групи – до 8 116,59 гривні (збільшення на 876,10 гривень);

ІІ групи – до 7 446,26 гривні (або на 8 03,74 гривні);

ІІІ групи – до 7 100,60 гривень (або на 766,43 гривні).

Іншим особам з інвалідністю:

І групи – до 7 438,19 гривні (або на 802,87 гривні);

ІІ групи – до 7 100,60 гривень (або на 766,43 гривні);

ІІІ групи – до 6 761,40 гривень (або на 729,82 гривні).

Необхідно також відзначити, що існує гарантований мінімум. Тобто пенсія для осіб з інвалідністю не може бути нижчою за прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність.

У 2026 році це 2 595 гривень. Якщо була нарахована менша сума, то держава автоматично додає різницю до цього рівня.

Також з березня зросли для людей, які постраждали через аварію на ЧАЕС:

І група — 11 048,25 гривні (збільшення на 1 192,54 гривні);

ІІ група – 8 838,60 гривень (плюс 954,03 гривні);

ІІІ група – 6 813,09 гривень (плюс 735,40 гривень);

Діти з інвалідністю отримають також 6 813,09 гривень. Це збільшення на 735,40 гривень.

Якщо людина отримала інвалідність внаслідок війни, то розмір їхньої пенсії не може бути нижчим за:

18 885 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи;

15 494 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи;

10 625 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи;

6 197 гривень для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності.

Нагадаємо! Українцям можуть відмовити у наданні пенсії по інвалідності. Зазвичай для цього існують дві обставини: особа не має права на призначення такої пенсії, або були подані не всі необхідні документи. Про це зазначили у Дії.

Що ще варто знати особам з інвалідністю?

Українці можуть отримати грошові виплати. Вона передбачені для родин, де є діти з інвалідністю підгрупи А. Проте це стосується не всіх родин. Вона повинні проживати у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях.

Згідно з інформацією, допомогу отримають понад 8 700 родин. Її сума становитиме 6 500 гривень. Кошти нарахують протягом кількох місяців.

Водночас наразі закон не дозволяє звільнятися з військової служби батькам, що мають дітей з інвалідністю. Але це може виправити петиція. Зокрема адвокатка Дар'я Тарасенко закликала підписати її, щоб надати допомогу таким родинам. Експертка розповідала про законопроєкт № 15057. Саме він може проблему вирішити, якщо його підтримують народні депутати.