Пенсії військовим: якими є виплати зараз

Серед тих, хто зараз служить у лавах Збройних Сил та інших збройних формувань України, є чимало військовослужбовців, котрі вже отримують пенсії. Скільки отримують військовослужбовці, читайте у матеріалі.

Чи виплачують військовим пенсії на період війни

Пенсійний фонд повідомляє, що виплата військових пенсій не припиняється у разі повторного прийняття на службу, як от на період ведення війни. Це стосується усіх видів призову.

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Утворений Мін’юстом координаційний центр з надання правової допомоги пояснює, що у разі звільнення військовослужбовця зі служби, пенсія відтоді нараховуватиметься з додатковими вислугами років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення.

Яку пенсію отримують військові

Якщо новий розмір пенсії буде нижчим, ніж розмір до повторної служби у ЗСУ, тоді виплата пенсій здійснюється у попередньому розмірі, тобто до прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період.

Є три види військових пенсій:

за вислугу років;

по інвалідності;

виплати родинам загиблих захисників.

Кадровим військовослужбовці та військовослужбовці за контрактом: пенсія у розмірі 50% сум грошового забезпечення, якщо стаж 20 років і більше;

Військовослужбовці, що пішли у відставку за віком або станом здоров’я: 55% відповідних сум грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років — 3 % відповідних сум грошового забезпечення;

Військові, які мають страховий стаж 25 років і більше: 50% сум грошового забезпечення, а також 1% за кожен повний рік стажу після 25 років.

Усівідповідно до посади, військового (спеціального) звання, процентної надбавки за вислугу років, щомісячного додаткового виду грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премій.

Максимальна пенсія у військовослужбовця повинна не перевищувати 70% сум грошового забезпечення. Відтак, цього року вона складає не більше 20 930 гривні.

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З жовтня для решти українців підвищиться пенсія

До 2 680 гривні зріс мінімальний розмір пенсії за віком у 1,5 мільйона непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які мають страховий стаж: чоловіки — не менше ніж 35 років, жінки — не менше ніж 30 років.

1,2 мільйона пенсіонерів віком від 70 до 75 років отримуватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 гривень.

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років і більше та які мають страховий стаж не менше: ніж 35 років у чоловіків та не менше ніж 30 років у жінок – розмір мінімальної пенсійної виплати зріс до 3 000 гривень. Якщо ж такі громадяни мають страховий стаж менший — доплата до пенсії встановлюється пропорційно набутому страховому стажу, виходячи з розміру 3 000 гривень.

Розмір пенсійної виплати, коли страховий стаж у чоловіків – не менше ніж 25 років, у жінок – не менше ніж 20 років, з-поміж осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2 600 гривень. Пенсіонери, що у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2 500 гривень.

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