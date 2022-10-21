Чи виплачують військовим пенсії на період війни
Пенсійний фонд повідомляє, що виплата військових пенсій не припиняється у разі повторного прийняття на службу, як от на період ведення війни. Це стосується усіх видів призову.
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Утворений Мін’юстом координаційний центр з надання правової допомоги пояснює, що у разі звільнення військовослужбовця зі служби, пенсія відтоді нараховуватиметься з додатковими вислугами років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення.
Яку пенсію отримують військові
Є три види військових пенсій:
- за вислугу років;
- по інвалідності;
- виплати родинам загиблих захисників.
- Кадровим військовослужбовці та військовослужбовці за контрактом: пенсія у розмірі 50% сум грошового забезпечення, якщо стаж 20 років і більше;
- Військовослужбовці, що пішли у відставку за віком або станом здоров’я: 55% відповідних сум грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років — 3 % відповідних сум грошового забезпечення;
- Військові, які мають страховий стаж 25 років і більше: 50% сум грошового забезпечення, а також 1% за кожен повний рік стажу після 25 років.
Максимальна пенсія у військовослужбовця повинна не перевищувати 70% сум грошового забезпечення. Відтак, цього року вона складає не більше 20 930 гривні.
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З жовтня для решти українців підвищиться пенсія
- До 2 680 гривні зріс мінімальний розмір пенсії за віком у 1,5 мільйона непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які мають страховий стаж: чоловіки — не менше ніж 35 років, жінки — не менше ніж 30 років.
- 1,2 мільйона пенсіонерів віком від 70 до 75 років отримуватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 гривень.
- Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років і більше та які мають страховий стаж не менше: ніж 35 років у чоловіків та не менше ніж 30 років у жінок – розмір мінімальної пенсійної виплати зріс до 3 000 гривень. Якщо ж такі громадяни мають страховий стаж менший — доплата до пенсії встановлюється пропорційно набутому страховому стажу, виходячи з розміру 3 000 гривень.
- Розмір пенсійної виплати, коли страховий стаж у чоловіків – не менше ніж 25 років, у жінок – не менше ніж 20 років, з-поміж осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2 600 гривень. Пенсіонери, що у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2 500 гривень.