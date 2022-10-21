Чи виплачують військовим пенсії на період війни

Пенсійний фонд повідомляє, що виплата військових пенсій не припиняється у разі повторного прийняття на службу, як от на період ведення війни. Це стосується усіх видів призову.

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Утворений Мін’юстом координаційний центр з надання правової допомоги пояснює, що у разі звільнення військовослужбовця зі служби, пенсія відтоді нараховуватиметься з додатковими вислугами років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення.

Важливо знати! Якщо новий розмір пенсії буде нижчим, ніж розмір до повторної служби у ЗСУ, тоді виплата пенсій здійснюється у попередньому розмірі, тобто до прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період.

Яку пенсію отримують військові

Є три види військових пенсій:

за вислугу років;

по інвалідності;

виплати родинам загиблих захисників.

Усі пенсії обчислюються відповідно до посади, військового (спеціального) звання, процентної надбавки за вислугу років, щомісячного додаткового виду грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премій.

Кадровим військовослужбовці та військовослужбовці за контрактом: пенсія у розмірі 50% сум грошового забезпечення, якщо стаж 20 років і більше;

Військовослужбовці, що пішли у відставку за віком або станом здоров’я: 55% відповідних сум грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років — 3 % відповідних сум грошового забезпечення;

Військові, які мають страховий стаж 25 років і більше: 50% сум грошового забезпечення, а також 1% за кожен повний рік стажу після 25 років.

Максимальна пенсія у військовослужбовця повинна не перевищувати 70% сум грошового забезпечення. Відтак, цього року вона складає не більше 20 930 гривні.

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До 2 680 гривні зріс мінімальний розмір пенсії за віком у 1,5 мільйона непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які мають страховий стаж: чоловіки — не менше ніж 35 років, жінки — не менше ніж 30 років.

1,2 мільйона пенсіонерів віком від 70 до 75 років отримуватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 гривень.

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років і більше та які мають страховий стаж не менше: ніж 35 років у чоловіків та не менше ніж 30 років у жінок – розмір мінімальної пенсійної виплати зріс до 3 000 гривень. Якщо ж такі громадяни мають страховий стаж менший — доплата до пенсії встановлюється пропорційно набутому страховому стажу, виходячи з розміру 3 000 гривень.

Розмір пенсійної виплати, коли страховий стаж у чоловіків – не менше ніж 25 років, у жінок – не менше ніж 20 років, з-поміж осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2 600 гривень. Пенсіонери, що у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2 500 гривень.

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