Выплачивают ли военным пенсии на период войны
Пенсионный фонд сообщает, что выплата военных пенсий не прекращается в случае повторного принятия на службу, как на период ведения войны. Это касается всех видов призыва.
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Созданный Минюстом координационный центр по оказанию правовой помощи объясняет, что в случае увольнения военнослужащего со службы, пенсия будет с тех пор начисляться с дополнительными выслугами лет со времени повторного принятия их на службу до дня демобилизации или увольнения.
Какую пенсию получают военные
Есть три вида военных пенсий:
- за выслугу лет;
- по инвалидности;
- выплаты семьям погибших защитников
- Кадровым военнослужащим и военнослужащим по контракту: пенсия в размере 50% сумм денежного довольствия, если стаж 20 лет и старше;
- Военнослужащие, ушедшие в отставку по возрасту или состоянию здоровья: 55% соответствующих сумм денежного довольствия. За каждый год выслуги более 20 лет - 3% соответствующих сумм денежного довольствия;
- Военные, имеющие страховой стаж 25 лет и более: 50% сумм денежного довольствия, а также 1% за каждый полный год стажа после 25 лет.
Максимальная пенсия у военнослужащего не должна превышать 70% сумм денежного довольствия. Следовательно, в этом году она составляет не больше 20 930 гривен.
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С октября для остальных украинцев повысится пенсия
- До 2 680 гривен вырос минимальный размер пенсии по возрасту в 1,5 миллиона неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих страховой стаж: мужчины — не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет.
- 1,2 миллиона пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будут получать ежемесячную компенсационную выплату в размере до 300 гривен.
- Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет и более и имеющим страховой стаж не меньше: 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – размер минимальной пенсионной выплаты вырос до 3 000 гривен. Если же у таких граждан страховой стаж меньше — доплата к пенсии устанавливается пропорционально приобретенному страховому стажу, исходя из размера 3 000 гривен.
- Размер пенсионной выплаты, когда страховой стаж у мужчин – не менее 25 лет, у женщин – не менее 20 лет, среди лиц, которым исполнилось 80 лет и больше, не может быть меньше 2 600 гривен. Пенсионеры, что в возрасте от 70 до 80 лет не может быть меньше 2 500 гривен.