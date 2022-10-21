Выплачивают ли военным пенсии на период войны

Пенсионный фонд сообщает, что выплата военных пенсий не прекращается в случае повторного принятия на службу, как на период ведения войны. Это касается всех видов призыва.

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Созданный Минюстом координационный центр по оказанию правовой помощи объясняет, что в случае увольнения военнослужащего со службы, пенсия будет с тех пор начисляться с дополнительными выслугами лет со времени повторного принятия их на службу до дня демобилизации или увольнения.

Важно знать! Если новый размер пенсии будет ниже размера до повторной службы в ВСУ, тогда выплата пенсий осуществляется в предыдущем размере, то есть до принятия на службу в связи с мобилизацией, на особый период.

Какую пенсию получают военные

Есть три вида военных пенсий:

за выслугу лет;

по инвалидности;

выплаты семьям погибших защитников

Все пенсии исчисляются согласно должности, воинскому (специальному) званию, процентной надбавке за выслугу лет, ежемесячному дополнительному виду денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышению) и премиям.

Кадровым военнослужащим и военнослужащим по контракту: пенсия в размере 50% сумм денежного довольствия, если стаж 20 лет и старше;

Военнослужащие, ушедшие в отставку по возрасту или состоянию здоровья: 55% соответствующих сумм денежного довольствия. За каждый год выслуги более 20 лет - 3% соответствующих сумм денежного довольствия;

Военные, имеющие страховой стаж 25 лет и более: 50% сумм денежного довольствия, а также 1% за каждый полный год стажа после 25 лет.

Максимальная пенсия у военнослужащего не должна превышать 70% сумм денежного довольствия. Следовательно, в этом году она составляет не больше 20 930 гривен.

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С октября для остальных украинцев повысится пенсия

До 2 680 гривен вырос минимальный размер пенсии по возрасту в 1,5 миллиона неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих страховой стаж: мужчины — не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет.

1,2 миллиона пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будут получать ежемесячную компенсационную выплату в размере до 300 гривен.

Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет и более и имеющим страховой стаж не меньше: 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – размер минимальной пенсионной выплаты вырос до 3 000 гривен. Если же у таких граждан страховой стаж меньше — доплата к пенсии устанавливается пропорционально приобретенному страховому стажу, исходя из размера 3 000 гривен.

Размер пенсионной выплаты, когда страховой стаж у мужчин – не менее 25 лет, у женщин – не менее 20 лет, среди лиц, которым исполнилось 80 лет и больше, не может быть меньше 2 600 гривен. Пенсионеры, что в возрасте от 70 до 80 лет не может быть меньше 2 500 гривен.

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