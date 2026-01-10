Сотні й тисячі гривень зверху: як зростуть пенсії ветеранів у 2026 році

З 1 січня 2026 року держава оновлює систему пенсійних доплат для ветеранів війни. Підвищення стосуватиметься учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни й буде прив’язане до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як зросли надбавки ветеранам війни?

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлено на рівні 2 595 гривень, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд. Саме цей показник є базою для розрахунку щомісячних пенсійних доплат ветеранам війни.

Розміри надбавок визначаються у відсотках від прожиткового мінімуму та становлять:

для учасників бойових дій: 25%, або 648,75 гривні;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи: 30%, або 778,50 гривні;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи: 40%, або 1 038 гривні;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи: 50%, або 1 297,50 гривні.

Довідково: Усі зазначені суми нараховуються щомісяця як доплата до основного розміру пенсії.

Який розмір доплат за вік у 2026 році?

Окремо держава передбачає вікові доплати для пенсіонерів, які досягли 70, 75 або 80 років, нагадує ПФУ. Водночас право на таку надбавку мають лише ті, чия загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Зауважте! Якщо пенсійна виплата більша, то вікова доплата не нараховується.

З січня 2026 року ці суми не переглядалися, тож розмір вікових доплат залишається на рівні попереднього року. Розміри вікових надбавок буде наступним:

з 70 років – 300 гривень;

з 75 років – 456 гривень;

з 80 років – 570 гривень.

Як зросли мінімальні пенсії з 1 січня?