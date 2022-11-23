Що буде з пенсіями військових з 1 грудня

З 1 грудня зросте прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, через це зросте й мінімальна пенсія для українців.

Мінімальна пенсія зросте на 66 гривень (до 2093 гривень), а максимальна — на 660 гривень (до 20 930 гривень).

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Військові пенсії у грудні

Мінімальна пенсія для інвалідів становитиме 4 396 гривень, а військовим по інвалідності – 6532,50 гривень.

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника підвищиться на 132 гривні до 4186 гривень;

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни підвищиться на суму від 138 до 429 гривень

Підвищення ветеранам війни та членам сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни зростуть на суму від 6,6 до 33 гривень

Які пенсії отримують військовослужбовці

Кадровим військовослужбовці та військовослужбовці за контрактом: пенсія у розмірі 50% сум грошового забезпечення, якщо стаж 20 років і більше;

Військовослужбовці, що пішли у відставку за віком або станом здоров’я: 55% відповідних сум грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років — 3 % відповідних сум грошового забезпечення;

Військові, які мають страховий стаж 25 років і більше: 50% сум грошового забезпечення, а також 1% за кожен повний рік стажу після 25 років.

Максимальна пенсія у військовослужбовця повинна не перевищувати 70% сум грошового забезпечення. Відтак, цього року вона складає не більше 20 930 гривні.

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Скільки коштів витратять на пенсії у 2023 році

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, що у бюджеті-2023 на соцвиплати заклали майже 800 мільйонів гривень. З них 25%, або 223 мільйони гривень піде на пенсії.

Підвищення соціальних стандартів на наступний рік складе 5,4%. За словами Музиченка, це досить мало, однак саме стільки держава наразі може собі дозволити.