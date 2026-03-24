Доплата 20% до пенсії: хто має на неї право у 2026 році

Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну доплату. Наразі вона складає – 20%. Надається така доплата за проживання, роботу чи навчання у населеному пункті, що знаходиться у гірській місцевості.

Хто з пенсіонерів може отримати таку доплату у 2026 році?

У 2026 році на таку доплату мають право і внутрішньо переміщені особи, повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".

Право на таку доплату встановлюється, якщо особа відповідає низці умов:

наразі таку доплату може отримати пенсіонер, якщо він не менш як 6 місяців жив чи працював в гірському населеному пункті;

не сплачує ЄСВ у іншому населеному пункті (виключенням є ситуація, коли особа фактично проживає у гірському населеному пункті);

не перебуває за кордоном.

Зауважимо, повторне затвердження цієї доплати відбулося нещодавно. Воно підтверджене постановою Кабміну від 18 лютого 2026 року № 225.

Потрібно розуміти, що така доплата може бути скасована. Так відбувається, якщо порушені вимоги наведені вище, або ж:

особа перебувала за кордоном більш як 60 днів підряд протягом останніх 3 місяців;

при цьому, немає документального підтвердження поважних причин виїзду за кордон (наприклад, відрядження, реабілітації).

Кому надається така доплата окрім пенсіонерів?

Доплата 20% надається до багатьох видів допомог. Зокрема, виплат для сімей з дітьми. Тобто, наприклад, підтримки, що надається у зв'язку з настанням вагітності.

Право на таку доплату мають одинокі матері. Також вона встановлюється для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Зверніть увагу! На таку доплату мають право і ті, хто отримує стипендію у 2026 році.