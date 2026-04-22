Пенсійна система в Україні: коли громадяни отримуватимуть три грошові виплати
- Українська пенсійна система складається з трьох рівнів: солідарної, накопичувальної та недержавного пенсійного забезпечення.
- Кабмін планує реформу, щоб пенсіонери отримували виплати за трьома складовими: солідарну, професійну та накопичувальну пенсії.
Наразі українські пенсії формуються за трирівневою системою, хоча повноцінно працює тільки один рівень. Мова йде про солідарну систему.
Які є пенсійні системи в Україні?
Якими є дві інші та що це означає для українців, розповідає видання "На пенсії".
Перший рівень, який вже зазначався раніше, це солідарна система. Вона станом на сьогодні працює так:
- пенсію виплачує українцям Пенсійний фонд;
- чинні працівники "утримують" пенсіонерів зі своїх зарплат;
- а розмір пенсії залежить від страхового стажу та зарплати.
Другий рівень – накопичувальна система, яка ще не запущена, коли кожна працююча людина відкладає гроші собі на старість у спеціальному Накопичувальному фонді. У Мінсоцполітики виділили переваги такої системи:
- доступ до додаткових джерел для збільшення пенсії;
- прозорість накопичень, що дає можливість контролювати вклад у майбутнє;
- можливість передати накопичені кошти спадкоємцям, якщо застрахована особа померла або загинула тощо.
Третій рівень – недержавне пенсійне забезпечення (добровільне). Воно працює через ПФУ, банки та страхові компанії.
Але Кабмін вже готує реформу. Вона передбачає, що замість однієї виплати пенсіонери отримуватимуть три: солідарну пенсію, професійну (спеціальну) та накопичувальну.
Ідея полягає в тому, щоб розбити виплати на ці три складові. Що, як вважають урядовці, має усунути дисбаланси у виплатах і зробити пенсійну систему більш справедливою,
– йдеться у матеріалі.
Річ у тім, що зараз люди отримують різні пенсії навіть за умови однакового стажу роботи та зарплати. Проте трирівнева система має змінити ситуацію.
Що може зазнати змін?
Щодо солідарної системи: пенсія залежатиме від сплачених внесків, а ще можуть ввести базову виплату для тих, у кого малий стаж.
Професійна (або ж спеціальна) пенсія: чинні спецпенсії залишаться, але вони не платитимуться із солідарної системи, а виплати формуватимуться окремо.
По факту, враховуватимуться не роки проведення в професії, а сума коштів, сплачених за цей час. Тобто пенсія – це те, що зароблено,
– пояснили у тексті.
Цікаво! У Кабміні відзначили, що для створення чинної професійної системи потрібно щонайменше тринадцять років.
Накопичувальна пенсія: кошти накопичуватимуться окремо, і їх можна буде отримати в майбутньому.
Водночас для тих українців та українок, хто вже отримує пенсію, наразі діє солідарна система, а нові правила можуть з’явитися тільки після ухвалення законів.
Що ще слід знати українцям про пенсії?
- Українці можуть робити добровільні пенсійні накопичення через недержавні пенсійні фонди, щоб відкласти кошти собі на пенсію. Проте ця схема наразі не є популярною.
- Експерт Сергій Коробкін каже, що таке рішення слід приймати уважно, з урахуванням плюсів та мінусів. На його думку, з українською економікою інвестувати наразі складно у зв'язку з війною.