Пенсійне підвищення чи ілюзія: у кого не зміняться виплати у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності зміни у пенсійних виплатах. Стало відомо, кому підвищили пенсію, хто втратив надбавки та чому система знову залишає прогалини у справедливості.

Що не зміниться для пенсіонерів з 1 січня?

З 1 січня 2026 року в Україні відбулися коригування пенсійних виплат, але вони зачіпають різні категорії пенсіонерів. Про це повідомив юрист пенсіонерів Михайло Вулах, розповідає 24 Канал.

Цікаво 16 тисяч гривень пенсії у 2026 році: кому доступні такі виплати за інвалідністю

Зокрема, для пенсіонерів віком за 70 років мінімальна гарантована виплата залишилася на рівні 3 258 гривень. Також для осіб після 80 років мінімальна пенсія становить 3 758 гривень.

Тобто, навіть при зростанні мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму ці суми не оновлено.

Цікаво! Таким чином пенсіонер 70 років може отримувати менше, ніж 65-річний з повним стажем.

Також максимальна пенсія й надалі обмежена 10 прожитковими мінімумами (25 950 гривень). Водночас працюючі пенсіонери не отримують жодних полегшень, усі обмеження зберігаються.

Розмір яких надбавок не зросте?

Вікові надбавки практично не переглядалися вже шість років, і 2026 рік не буде виключенням:

у 70 – 74 роки вона залишиться на рівні 300 гривень;

у 75 – 79 років вже можна буде отримати 456 гривень;

після 80 років вона зросте до 570 гривень.

Ці виплати не індексуються ні за інфляцією, ні за мінімальною пенсією, тому їхня реальна цінність щороку падає,

– пояснює юрист Михайло Вулах.

Додатково існує ліміт: щоб отримати вікову надбавку, пенсія не повинна перевищувати 10 340 гривень. Він залишився незмінним, хоча середня зарплата для розрахунку пенсій зросла більш ніж удвічі.

Чи потрібно проходити ідентифікацію у 2026 році?

Ідентифікаційні процедури також не спростили: пенсіонери за кордоном, ВПО, на ТОТ або ті, кому надходили вимоги від банку чи ПФУ, які не пройшли ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, вже з 1 січня 2026 року залишаться без виплат.

У Пенсійному фонді також нагадали, що онлайн-портал відомства дає змогу не лише швидко пройти ідентифікацію, а й одночасно оформити інші соціальні послуги.

Що ще зміниться у 2026 році для пенсіонерів?