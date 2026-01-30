Пенсійний фонд попереджає: у лютому деякі пенсіонери можуть не отримати виплати
- Пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію або не подали заяву про неотримання пенсії від Росії, можуть не отримати виплати у лютому 2026 року.
- Для відновлення виплат потрібно пройти ідентифікацію або підтвердити неотримання коштів від Росії через вебпортал, мобільний додаток чи особисто у сервісному центрі.
Одразу дві категорії пенсіонерів в Україні ризикують не отримати щомісячні виплати у лютому 2026 року. Однак у них є можливість відновити пенсію, звернувшись до Пенсійного фонду.
Хто не отримає пенсію у лютому?
Пенсію не нарахують тим громадянам, які не подали дані про себе, передбачені законом, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
Дивіться також Кількість вражає: яка частина українців отримує пенсії менше прожиткового мінімуму
Це стосуються двох категорій пенсіонерів:
- українців, які живуть на тимчасово окупованих Росією територіях або виїхали за межі країни й не пройшли ідентифікацію минулого року;
- пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях чи виїхали з них, але не надіслали повідомлення до ПФУ про те, що не отримують пенсію від Росії.
Важливо! До 31 грудня 2025 року пенсіонери за кордоном та в окупації мали пройти процедуру фізичної ідентифікації особи. Тобто ПФУ вимагав від них підтвердити свої дані для коректного нарахування пенсії. В іншому випадку з січня виплати припинили.
Як відновити пенсійні виплати?
Щоб відновити пенсійні виплати, необхідно пройти ідентифікацію або підтвердити ПФУ неотримання коштів від Росії.
Для проходження ідентифікації в Україні існує кілька способів:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- дистанційно на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
- онлайн за допомогою мобільного застосунку Фонду.
За кордоном ідентифікацію можна пройти у дипломатичному представництві. Документ про її проходження слід направити до Пенсійного фонду – поштою або на вебпорталі.
Зауважте! Перевірити дату останньої ідентифікації пенсіонер має можливість на вебпорталі електронних послуг або в мобільному застосунку ПФУ у сервісі "Моя ідентифікація".
Просто подати заяву про неотримання пенсії від Росії теж можна в особистому кабінеті на вебпорталі. Для цього достатньо зробити кілька кроків:
- увійти в особистий кабінет;
- знайти розділ "Дистанційне інформування";
- поставити у ньому позначку біля пункту "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації".
Людина, яка тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати поштою відправлення з оголошеною цінністю на адресу то територіального органу ПФУ, де вона перебуває на обліку. У ньому потрібно подати заяву про поновлення виплати пенсії, зазначивши необхідну інформацію.
Що ще треба знати про пенсію?
Із 1 січня в Україні підвищили прожитковий мінімум для непрацездатних громадян – тепер він становить 2 595 гривень. Відповідно, на цьому ж рівні встановлено і мінімальну пенсію. Максимальний розмір пенсійної виплати наразі сягає 25 950 гривень.
За інформацією Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2025 року пенсії в Україні отримували близько 10,2 мільйона осіб. Із них 3,66% мали виплати до 3 тисяч гривень, тоді як понад 10 тисяч гривень щомісяця отримували 15,05% пенсіонерів.
У березні традиційно заплановано проведення щорічної індексації пенсій. Остаточний коефіцієнт підвищення мають визначити в лютому, однак наразі уряд не озвучує конкретних прогнозів. Водночас у ЗМІ з’являється інформація про можливе зростання пенсій на рівні близько 14,6%.