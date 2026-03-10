Що робити, якщо припинили виплачувати пенсію по інвалідності

Іноді, у зв'язку з різними обставинами, українці можуть втратити свої виплати. Зокрема й пенсії по інвалідності, які передбачені законодавством.

Що робити, якщо не виплачують пенсію по інвалідності?

Що робити за таких обставин, розповідає видання "На пенсії".

Для початку слід офіційно поскаржитися на затримку грошових виплат. Зробити це можна таким чином:

зателефонувати на "гарячу лінію" – 1545 – та залишити скаргу, зокрема детально розповісти про ситуацію; звернутися до Пенсійного фонду – 0 (800) 503-753.

Надалі слід оформити заяву у двох примірниках. Вона подається до місцевого управління ПФУ або органу соціального захисту.

Якщо подаєте заяву через приймальню, обов’язково попросіть поставити відмітку про прийняття на вашому примірнику. Це може знадобитися як доказ у разі звернення до суду,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Особи з інвалідністю в Україні мають право отримувати ліки безплатно чи на пільгових умовах. Рецепти виписує лікар за місцем проживання, а ліки вже видають аптеки. Якщо ж медичний робітник відмовляється виписати безплатний рецепт, то потрібно попросити письмову відмову із зазначенням причини – її можна оскаржити в суді.

Наступний крок – зверніться особисто до Пенсійного фонду з такими документами:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку МСЕК про встановлення інвалідності;

посвідчення особи з інвалідністю;

документ про подання заяви (опис вкладення, розписку або копію заяви з відміткою про отримання);

виписку з банківського рахунку (IBAN), щоб підтвердити відсутність виплат.

Якщо відповіді не буде й надали (або ж у допомозі відмовлять), то можна подати позов до адміністративного суду.

Також можна звернутися до центрів безоплатної правової допомоги за телефоном 0-800-213-103. Там допоможуть підготувати необхідні документи для суду,

– додали у тексті.

Зауважте! Зокрема деякі українці можуть підвищити розмір своєї пенсії, якщо "перейдуть" з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Але для цього слід мати достатній страховий стаж та офіційно працювати, про що зазначали у Пенсійному фонді.

