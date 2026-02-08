Перехід на євро: у Нацбанку прокоментували можливе скасування гривні в Україні

Потенційне членство в Євросоюзі не означатиме автоматичної відмови від гривні. Однак у перспективі Україна все ж візьме на себе зобов'язання здійснити перехід на євро.

Коли Україна може перейти на євро?

Для цього необхідні спеціальні умови. Деталі пояснив перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук у подкасті Центру економічної стратегії та Громадського радіо.

Дивіться також Що буде з доларом, цінами на квартири, продукти й пальне в лютому: головні прогнози для українців

Підстави для переходу на євро як національну валюту з'являться лише після погодження з боку Європейського центрального банку.

Аби отримати його, Україні потрібно досягти конвергенції зі стандартами ЄС – тобто наблизити ключові економічні та фінансові показники до європейського рівня.

Однак цього не станеться щонайменше до 2030 року.

Це справа точно не найближчих років… Багато країн "розтягують" цей перший етап на достатньо тривалий період,

– пояснив Ніколайчук.

Нагадаємо, Нацбанк розглядає перехід України на євро як курсоутворювальну валюту – замість долара. Затвердженого строку для цього наразі немає, а для українців процес буде непомітним, адже відбуватиметься повільно.

Що кажуть експерти про перехід на євро?